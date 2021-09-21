Путін хоче захопити шість областей України: Тука розповів, кому загрожує небезпека

Сценарій зі створення "Новоросії" тимчасово відкладено, вважає Георгій Тука / УНІАН

У Кремлі не відмовилися від ідеї створення в Україні "народних республік" за прикладом самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі. Як заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, під загрозою - шість областей на Сході та Півдні країни.

"У мене немає ані секунди сумніву в тому, що сценарій зі створення "Новоросії" з восьми східних і південних областей України у Кремля був і що такий сценарій тимчасово відкладено", – сказав Тука в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Він вважає, що для того, щоби реалізувати цей сценарій, країні-агресору необов'язково застосовувати армію. Тука припустив, що Кремль може спробувати реалізувати сценарії Криму та Донбасу, створюючи локальні осередки конфлікту за допомогою проросійських сил і проросійськи налаштованих громадян того чи іншого українського регіону.

"Все це може бути реалізовано в різних комбінаціях за сценарієм 2014 року, включаючи елементи кримського сценарію, елементи сценарію, реалізованого на Донбасі", – припустив ексзаступник міністра.

За його словами, подібна загроза найактуальніша для шести областей України – Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської та Одеської.

Як повідомляв Главред, раніше генерал-майор Сергій Кривонос заявляв, що в Кремлі давно здійснюють переформатування проекту Новоросія (щодо розколу південно-східної частини України), тому остаточно він і не зникає з російського порядку денного.

"Він переформатований. Завдання Росії, де слов'янського населення стає все менше, роздобути 40 мільйонів українців і повернутися до старих кордонів Російської імперії, щоб утвердитися як наддержава", - говорив він.