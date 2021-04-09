Путін поскаржився Ердогану на Україну перед візитом Зеленського до Туреччини

Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Туреччину і зустрінеться з Реджепом Таїпом Ердоганом.
Президент України Володимир Зеленський 10 квітня відвідає з робочим візитом Туреччину.
Як повідомляє прес-служба президента, під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.
"Глава держави зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом", - повідомляється на сайті глави держави.
Під головуванням президентів двох держав буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.
Зазначимо, що сьогодні президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову, повідомляє у п'ятницю прес-служба Кремля.
Зокрема, під час переговорів сторони торкнулися таких тем, як важливість збереження Конвенції Монтре, активізація роботи з відновлення транспортної інфраструктури на Південному Кавказі і ситуація в Лівії.
Крім того, Путін у розмові з Ердоганом торкнувся теми ситуації на Донбасі.
"При цьому висловлена стурбованість у зв'язку з тим, що українська сторона ухиляється від реалізації Мінських угод, а останнім часом відновила небезпечні провокаційні дії, спрямовані на загострення обстановки на лінії зіткнення", - повідомили в Кремлі.
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Раніше повідомлялося про те, що Зеленський наступного тижня здійснить візит до Франції, де запланована його зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном один на один.
Переговори Путіна, Меркель і Макрона:
- 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
- За повідомленням прес-служби Кремля, Путін знову заявляв, що Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
- Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".
- У той же час у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію тристоронніх переговорів Путіна, Меркель і Макрона.
- Як повідомила прес-служба французького президента, сторони відзначили, що необхідно, щоб Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- У прес-службі уряду Німеччини зазначили, що канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі по реалізації Мінських домовленостей.