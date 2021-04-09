Путін поскаржився Ердогану на Україну перед візитом Зеленського до Туреччини

Володимир Зеленський зустрінеться з Реджепом Таїпом Ердоганом / прес-служба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський 10 квітня відвідає з робочим візитом Туреччину.

Як повідомляє прес-служба президента, під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.

"Глава держави зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом", - повідомляється на сайті глави держави.

Під головуванням президентів двох держав буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

Зазначимо, що сьогодні президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову, повідомляє у п'ятницю прес-служба Кремля.

Зокрема, під час переговорів сторони торкнулися таких тем, як важливість збереження Конвенції Монтре, активізація роботи з відновлення транспортної інфраструктури на Південному Кавказі і ситуація в Лівії.

Крім того, Путін у розмові з Ердоганом торкнувся теми ситуації на Донбасі.

"При цьому висловлена стурбованість у зв'язку з тим, що українська сторона ухиляється від реалізації Мінських угод, а останнім часом відновила небезпечні провокаційні дії, спрямовані на загострення обстановки на лінії зіткнення", - повідомили в Кремлі.

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Раніше повідомлялося про те, що Зеленський наступного тижня здійснить візит до Франції, де запланована його зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном один на один.

Переговори Путіна, Меркель і Макрона: