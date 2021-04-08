Путін обговорив з Меркель ситуацію на Донбасі та висунув звинувачення Києву

Відбулися телефонні переговори Ангели Меркель і Володимира Путіна / Reuters

Президент Росії Володимир Путін обговорив з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель ситуацію на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба Кремля, Путін звернув увагу на "провокаційні дії Києва", який останнім часом нібито "цілеспрямовано загострює обстановку" на лінії зіткнення.

За версією Кремля, учасники переговорів підкреслили необхідність неухильного виконання раніше досягнутих домовленостей і закликали до стриманості.

"Підтверджено настрій на подальшу тісну координацію зусиль Росії і Німеччини, в тому числі в "нормандському форматі", по лінії політрадників і міністерств іноземних справ", - додали в прес-службі президента РФ.

Загострення на Донбасі:

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи к східним кордонам України.

В ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.

Верховна Рада прийняла постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії і закликав світову спільноту вплинути на РФ.

Переговори Зеленського з Байденом: