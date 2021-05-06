Путін залишив на кордоні з Україною 80 тисяч своїх військових - New York Times

Деякі підрозділи відправили в казарми, але вони залишили свої вантажівки та броньовані машини, що є сигналом того, що вони можуть повернутися назад.
На кордонах України досі залишаються приблизно 80 тисяч російських військових. Це найбільша сила, яку Росія накопичила там з моменту окупації Криму.
Як пише видання New York Times, посилаючись на високопоставлених представників адміністрації президента США Джо Байдена, російські військові знаходяться біля різних смуг кордону країни з Україною. РФ наказала повернути до 1 травня в казарми лише деякі підрозділи. При цьому багато підрозділів залишили свої вантажівки та броньовані машини, що є сигналом того, що вони можуть повернутися, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить їх знову розвернути, зазначає видання.
У Байдена заявили, що сприймають присутність військ на українському кордоні як повідомлення від Путіна про те, що він може зрівнятися з кількістю військ, що беруть участь у військових навчаннях НАТО в Європі.
"Великі навчання НАТО майже напевно вплинули на рішення Росії зберегти значну присутність військ на російсько-українському кордоні. Послання, яке хоче передати Володимир Путін, просте: Україні навіть не слід думати про членство в НАТО. Також Альянс не повинен пропонувати подібне. Будь-який рух в цьому напрямку призведе до втручання Росії", — переконаний адмірал у відставці та колишній командувач НАТО Джеймс Г. Ставрідіс.
При цьому американські чиновники зазначили, що не впевнені в тому, які саме цілі переслідує Путін. Генерал Репасс зазначив, що "російські війська можуть захотіти повернутися пізніше, коли час і обставини будуть вигідні для Росії".
Відведення військ від кордонів України - про що раніше писав Главред:
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів в місця їхньої постійної дислокації. За його словами, заходи почалися 23 квітня.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Москви про відведення військ знизить градус напруги. Політика Києва як і раніше спрямована на встановлення миру.
- У Міністерстві оборони США вважають передчасним оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордону з Україною.
- Повернення в пункти постійної дислокації російських військ, які були задіяні в навчаннях на півдні РФ, є "димовою завісою", заявив Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст.
- Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що Російська Федерація почала відведення військ від українського кордону. Втім, це відбувається не скрізь.
- Зокрема, РФ почала часткове виведення військ з території тимчасово окупованого Криму. Водночас відведення військ від східного кордону у Воронезькій області не спостерігається.