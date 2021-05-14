Путін відповів на арешт свого кума Медведчука і висунув звинувачення Україні

Володимир Путін і Віктор Медведчук / УНІАН

Президент Росії Володимир Путін прокоментував кримінальну справу проти народного депутата від Опозиційної платформи - За життя Віктора Медведчука.

В ході засідання Радбезу РФ він нагадав про те, що Медведчук активно працював з російською стороною, повідомляє прес-служба Кремля.

"Що, тепер всіх в Україні хто працює з РФ, будуть притягувати до кримінальної відповідальності? Зараз, як відомо, там відбувається абсолютно очевидна зачистка політичного поля. Закриваються загальнонаціональні засоби масової інформації. І нічого, наші партнери Західні ніяк на це не реагують, якщо не сказати, підтримують рішення подібного роду", - підкреслив президент РФ.

На його думку, Україну перетворюють на антипод Росії.

"В якусь анти-Росію, в якийсь майданчик, з території якої ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, які вимагають особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації", - вирішив господар Кремля.

На його думку, рішення української влади - явно політичні і вибіркові.

"Спрямовані тільки на одне - зачистити політичне поле від тих сил, які виступають за мирне вирішення кризи на південному сході України, в Донбасі, і за добросусідські відносини з Росією", - додав Путін.

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Справа Віктора Медведчука: