"Путіну завжди вірила": Клімкін розповів, як Меркель заперечувала російську агресію

Ангела Меркель під час візиту до Києва / Reuters

Влітку 2014-го канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовлялася вірити у російську військову агресію проти України. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі шоу "Право на владу".

Мало того, каже дипломат, Меркель взагалі не визнавала агресію Російської Федерації проти української держави. Клімкін розповідає, що німецький політик перебувала з візитом у Києві 23 серпня 2014 року. На зустрічі з канцлером українські політики розповіли їй про російську присутність в Україні.

"Всі ті, хто якось там пробралися невідомим шляхом, щось протягнули. А Путін, я йому завжди вірила, тепер не знаю, чи вірити", - процитував Клімкін заяву Меркель.

Ексголова МЗС зазначив, що після цих переговорів "перехопив" в кулуарах двох її ключових радників.

Реклама

"Кажу їм, ви що, довбанулися, не бачите? Вони ж: "Ми теж намагаємося їй пояснити" [...] Саме 26 серпня представник Пентагону сказав про те, що росіяни знаходяться у нас. Наступного дня відбувається наша розмова з Меркель і її з Путіним. І тоді вони (американська сторона – Главред) передзвонюють і кажуть, що тільки 27 серпня Меркель почала розуміти: Путін їй бреше, реально росіяни в Україні. Я дуже добре це пам'ятаю, просто ніколи цього не говорив", – підсумував Клімкін.

читайте такожЯк Меркель прощалася з Путіним

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін звинуватив Україну в діях, які нібито спрямовані на зрив мирного процесу по Донбасу.

За його словами, в Кремлі припускають, що Київ, мовляв, відмовляється від врегулювання збройної конфронтації. У зв'язку з цим глава РФ закликає канцлера ФРН Ангелу Меркель напередодні її зустрічі з президентом Володимиром Зеленським "вплинути на українську сторону".