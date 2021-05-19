Путінська Росія має намір видобувати український газ біля Криму

Росія хоче добвати газ біля Криму / УНІАН

Путінська Росія сьогодні оголосила про зухвалі плани видобувати газ біля тимчасово окупованого нею українського Криму - тут мова йде про пілотний проєкт із освоєння метанових гейзерів, які б'ють з дна Чорного моря.

Країна-агресор хоче запустити видобуток газу вже в 2024 році, заявив радник генерального директора Чорноморнафтогазу Володимир Григулецкий, передає ТАСС.

За його словами, висота таких гейзерів може сягати сотень метрів, потенційно на цій ділянці росіяни можуть добути понад два трильйони кубічних метрів метану. Всього ж, згідно із заявами, в "територіальних водах Росії" є близько 140 таких джерел.

При цьому у РФ можуть виникнути труднощі через запроваджені проти неї санкції. Так, роботи з видобутку газу біля Криму ускладнюють особливі геологічні умови. При цьому ряд країн розробляють необхідні Росії обладнання і схеми, але ввезти їх на півострів не вийде через обмеження.

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Для початку в Росії хочуть освоїти неглибокий струмінь метану, щоб проаналізувати, як відбувається видобуток. З одного гейзера розраховують отримати 100 млрд кубометрів газу на рік.

"Крим - унікальне місце щодо вуглеводнів. Чорне море являє собою найбільший метановий водойму в світі, навіть Мексиканська затока поступається", - сказав Григулецький.

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