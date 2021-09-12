П'яна ДТП у Бердянську: депутат за кермом авто збив пішохода і протаранив стовп

У Бердянську сталася ДТП / pro.berdiansk

У суботу ввечері, 11 вересня, у Бердянську Запорізької області на Мелітопольському сталася ДТП з потерпілим.

П'яний чоловік на BMW Х5 зніс ліхтарний стовп і збив пішохода, повідомляє Pro Бердянськ. Зазначається, що за кермом авто перебував депутат міськради Микола Рудницький.

Як повідомили в поліції, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Рухаючись по проїжджій частині Мелітопольського шосе в районі АЗС ОККО, не впорався з керуванням і вилетів на розділову смугу.

Він скоїв наїзд на опору зовнішнього електроосвітлення і збив пішохода. Чоловік приблизно 50 років при жахливому збігу обставин в цей момент перебував на розділовій смузі.

Повідомляється, що винуватець ДТП намагався втекти з місця злочину. Однак його затримали небайдужі громадяни та передали правоохоронцям. Поліція виявила в крові водія 2,2 проміле алкоголю при допустимій нормі 0,2 проміле.

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/ pro.berdiansk

Проти депутата відкрили кримінальне провадження за статтею 286-1 про порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає:

Пішохода у важкому стані оперативно госпіталізували до лікарні. Чоловіка прооперували і він вже прийшов до тями.

Микола Рудницький / brd24.com

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що депутата Харківської міської ради від опозиційної платформи - за життя Анатолія Родзинського облили сечею.

Відео інциденту, що стався біля будівлі обласної держадміністрації, було опубліковано в мережі.