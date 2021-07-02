П'яний батько дозволив 11-річному синові сісти за кермо BMW: дитина на смерть розбилася в ДТП

11-річна дитина не впоралася з керуванням автомобіля і з'їхала з проїжджої частини в кювет.
Трагедія сталася у Львівській області - у селі Рясне в автомобільній аварії загинув 11-річний хлопчик. Дитина перебувала за кермом BMW - вона і скоїла ДТП.
Як повідомили в пресслужбі поліції Львівської області, крім хлопчика в салоні автомобіля були його батько і власник транспортного засобу, обидва — у нетверезому стані.
Стало відомо, що 11-річна дитина не впоралася з керуванням автомобіля і з'їхала з проїжджої частини в кювет. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події.
Копи з'ясували, що сісти за кермо BMW дитині дозволив батько — 35-річний чоловік, який також знаходився в автомобілі.
Крім того, в салоні машини знаходився її власник – 23-річний житель того ж села.
Обидва дорослих були у нетверезому стані, в ДТП отримали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні.
За фактом слідчі відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
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Унаслідок зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем, після цього пролунав вибух і спалахнула пожежа.