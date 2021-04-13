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П'яний батько Стерненка напав на жінку, активіст погрожував очевидцям – ЗМІ

13 квітня 2021, 11:40

Через батька активіста у жінки підскочив тиск, і вона потрапила до лікарні.

Батька активіста звинуватили у нападі на жінку-контролера
Батька Сергія Стерненка звинуватили у нападі на жінку-контролера / УНІАН

У понеділок ввечері, 12 квітня, в селі Садове Білгород-Дністровського району Одеської області батько засудженого активіста Сергія Стерненка В'ячеслав на підпитку у своєму дворі напав на жінку, яка перевіряла показники лічильників для води.

В'ячеслав Стерненко напав на Олену Маципуру, яку у двір впустила його дружина, у постраждалої сильно підвищився тиск, і її відвезли у лікарню, розповів голова Мологівської сільської громади Олег Німачук виданню Страна.

За його словами, чоловік спочатку влаштував скандал, почав погрожувати жінці-контролеру, зірвав з неї сережку, а потім – кілька разів штовхнув.

Вчителька Сергія Стерненка Ірина Фещенко стверджує, що активіст після інциденту дзвонив очевидцям й залякував їх.

"Залякує і каже, щоб мовчали та нікому не говорили про цей випадок. Каже, що ті, хто розповість про це, потім пошкодують", – поділилася жінка.

Напад на контролера зокрема бачив голова комунального господарства Мологівської громади Олександр Шамрай.

"...з дозволу дружини В'ячеслава Стерненка зайшли з контролером... у двір до них. В'ячеслав Стерненко був сильно напідпитку, почав погрожувати. Потім він схопив Олену за волосся й почав її тягати за нього. Зірвав сережку з вуха. Жінці стало зле, викликали швидку. Відвезли її до лікарні, вона там досі лежить...", – сказав він.

Очевидець додав, що після інциденту також викликали поліцію.

Журналісти показали фото, на якому зображені ворота у двір будинку сім'ї Стерненка.

Батько активіста у дворі напав на жінку-контролера, дізналися журналісти
Батько Сергія Стерненка у дворі напав на жінку-контролера, дізналися журналісти / strana.ua

Нагадаємо, Сергій Стерненко народився у селі Садове 20 березня 1995 року. Про його батьків відомо дуже мало. У Вікіпедії йдеться, що батько активіста – колишній прикордонник, а мати – вчителька.

Що потрібно знати про Сергія Стерненка

  • Наприкінці лютого Приморський райсуд Одеси вирішив, що Сергій Стерненко винен у розбійному нападі на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича та у його викраденні у 2015 році.
  • Пізніше в Києві прихильники активіста влаштували акцію під Офісом президента, вимагали справедливого рішення суду й зіпсували фасад будівлі. За попередніми відомостями, було завдано збитків у сумі близько 2 млн гривень.
  • Потім – 9 квітня – в Одесі Апеляційний суд вирішив звільнити Стерненка з-під варти. Активіста відправили під цілодобовий домашній арешт.
  • У 2018 році стало відомо, що на Стерненка напали, і він смертельно поранив одного з нападників. Активіст стверджує, що захищався, проте поліція почала кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу – Умисне вбивство.

Сергій Стерненко новини Одеси В'ячеслав Стерненко
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