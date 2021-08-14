П'яний сепаратист стріляв "по всім, кого бачив" та жбурляв гранати

Бойовик Донбасу застрелив семеро людей / Reuters

На окупованому Донбасі сепаратист "ДНР" під час розпивання спиртних напоїв вбив сімох людей - жертвами стали його спільники і місцеві жителі.

Винуватець цього злочину Цуприк Данило 2002 року народження, повідомили в Telegram-каналі "Останній Блокпост".

Інцидент трапився в ніч на 13 серпня. Про подію також поінформували в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України. Було опубліковано дитяче фото нападника і запис переговорів найманців.

Єфрейтор гвардії з ВЧ (військової частини) 08-819 під час бійки відкрив стрілянину по людях, а після жбурнув у них гранату. Серед загиблих один командир, троє солдатів і троє місцевих жителів.

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Сепаратист зник з місця події і пішов пішки. Одягнений Цуприк був у камуфляж військ РФ "Берізка" і бронежилет. При собі у нього був автомат, з якого він стріляв "по всіх, кого бачив".

"Причина конфлікту - звичайна п'яна сварка. І швидше за все, як це завжди буває, офіційно бойовики не повідомлятимуть про це. Почнуть, як завжди, ліпити нісенітницю, що їх ліквідувала українська ДРГ", – йдеться в повідомленні.

Згодом деякі джерела повідомили про те, що вранці в суботу Цуприка нібито знайшли і ліквідували самі терористи. При цьому за даними розвідки він перебуває в розшуку.

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