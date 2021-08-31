"П'ятами в телевізор": у Мережі показали, яку "комору"-квартиру в Києві продають за 33 тисяч

У мережі показали, яку "комору" -квартиру в Києві продають за 33 тисячі / OLX

Користувачі українського сегмента Мережі в Києві продають так звану смарт-квартиру (площею в 20 квадратних метрів) за 33 тисячі доларів США. Фото такої квартири-"комори" опублікував на власній сторінці в соціальній мережі Facebook Користувач Клим Братковський.

"Це найкраще дно смарт-квартир на 20-и метрах на 1 поверсі (очевидно, нежитлова нерухомість), продається за дорого. Порадували розетки в душі і телевізор в ногах", − підписав знімок автор поста.

Судячи з опублікованих фотографій на сайті безкоштовних оголошень, то в житло категоричні мало місця. І туди навіть не помістився великий матрац.

Сама знаходиться на вулиці Світлицького (житловий масив Виноградар).

"Продається 1-кімнатна квартира в новому будинку по вулиці Світлицького, 35 на 1/17 поверхового будинку площею 20 м.кв. У квартирі виконаний якісний свіжий ремонт, встановлена побутова техніка та меблі. У ванній душова кабіна, бойлер, пральна машина, лічильники на воду. Відмінна інфраструктура садки, школи, торгові центри", − саме так описує квартиру продавець.

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Нагадаємо, раніше жителі Оболонського району Києва помітили у вікні однієї з квартир новорічну ялинку.

"Слабаки ховають ялинку в січні, сильніші тримаються до лютого, а на Героїв Сталінграда, 8 тримаються до кінця липня. Ще 3 місяці і знову буде актуально", – написав автор публікації в Facebook.