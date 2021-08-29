П'ятий день Паралімпіади: скільки медалей отримала Україна

Оксана Зубковська отримала "золото" / олімпійський комітет

Українські паралімпійці не втомлюються дивувати своїми досягненнями. Вже на п'ятий день змагань наші спортсмени отримали цілих дев'ять нагород. Причому дві - золоті.

Як повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України, в неділю, 29 серпня, в Токіо розігрувалися 63 комплекти нагород. Українці зуміли дістати 9 з них: у легкій атлетиці, плаванні, пауерліфтингу, академічному веслуванні та дзюдо.

"Золото" дісталося Оксані Зубковській. Вона стала першою в легкій атлетиці. Також абсолютним переможцем в академічному веслуванні став Роман Полянський.

"Срібло" і "бронзу" на 50-ти метровому запливі вільного стилю здобули Ілля Яременко і Максим Веракса.

Крім них медалі України на Паралімпіаді - 2020 на п'ятому дні отримали:

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"Срібло": Андрій Трусов (плавання, 400 метрів, вільний стиль, клас - S7), Наталія Олійник (пауерліфтинг, до 79 кг), Денис Остапченко (плавання, 50 метрів, спина, клас - S3), Ілля Яременко (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас - S13), Анастасія Мисник (Легка атлетика, Штовхання ядра, клас - F20).

"Бронза": Олександр Назаренко (дзюдо, до 90 кг, Клас - В2), Максим Веракса (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас - S13).

Загалом на рахунку українців вже 43 медалі.

А ось лідером медального заліку Паралімпіади-2020 поки залишається збірна Китаю. На її рахунку 104 нагороди, 46 з яких - золоті.

Україна ж за кількістю медалей займає четверте місце, поступаючись Китаю, Великобританії і ПКР.

Результати України на Паралімпіаді - 2020 у Токіо

У Токіо-2020 у збірної України вже 24 медалі - 3 золотих, 14 срібних і 7 бронзових.

Першу золоту медаль для України на Паралімпіаді в Токіо завоювала плавчиня Єлизавета Мерешко.

Український плавець Антон Коль здобув "срібло" на дистанції 100 м на спині в класі S1. Коль поступився представнику Ізраїлю Іяду Шалабі.

Срібну медаль приніс Україні і фехтувальник на інвалідному візку Артем Манько. Він програв китайському спортсмену з рахунком 12: 15.

Ще "срібло" принесли Максим кріпак (50 м вільним стилем серед чоловіків) і Олена Федота (шабля).

Бронзову медаль принесла плавчиня Ганна Гонтар на дистанції 50 м вільним стилем.