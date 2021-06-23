Пилові бурі заполонили Україну: коли вони підуть - відповідь синоптиків

Пилова буря / УНІАН

Пилова буря, яка прийшла з Росії, накрила Україну. Синоптики прогнозують, що такі процеси можуть утримуватися в найближчі дві доби. Про це повідомляють представники пресслужби Укргідрометцентру.

За словами синоптиків, головна причина - пилова буря. Через суху і спекотну погоду, а також сильний вітер пил і пісок потрапляє в атмосферу на висоту один-два кілометри і переноситься східними і південно-східними вітрами через Кубань і Азовське море на територію України.

Пилова буря може тривати ще два дні, поки не зміниться вітровий режим і не пройдуть дощі − як на території півдня Росії, так і в Україні.

В Україні, за прогнозом синоптиків, в найближчі три доби спекотна погода з температурою + 30 + 36. Короткочасні дощі поліпшать якість повітря лише місцями в південних і західних областях.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ у вівторок, 22 червня, огорнув потужний смог. Жителі скаржаться на погану видимість і пісок у повітрі, через який важко дихати.

Приблизно опівдні місто затягнуло невідомим димом, який поширився відразу на кілька районів. У мережі зазначають, що пилова буря настільки потужна, що з одного березі столиці не видно другого і кажуть, що на зубах скрипить пісок.

"Дуже важко дихати, в роті відчувається пісок, невидно будинків, які завжди були добре видно. Зазвичай таке буває, коли неподалік щось горить", - писали в мережі.