"Пишні форми, люблю таке": школярка розповіла, як її зґвалтував вчитель на випускному

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Учениця однієї зі шкіл Кривого Рогу зізналася в тому, що її зґвалтував вчитель - це сталося днями на випускному. Дівчина каже, що після цього звернулася до поліції, де їй спочатку запропонували "зіграти із ґвалтівником весілля", пише видання Заборона.

Після урочистостей розпочався банкет. Мати дівчини в цей час вже пішла додому. Всі присутні вживали алкоголь, в тому числі й сама потерпіла.

За словами учениці, після банкету, близько другої години ночі, присутні розійшлися по території. А вчитель хореографії підійшов до неї і обійняв ззаду. Після цього повів її до гримерки і замкнув двері.

Дівчина каже, що погано пам'ятає, як все сталося, так як була нетверезою.

Згадує - просто якийсь момент зрозуміла, що стоїть гола, а поруч — голий учитель. Потім чоловік, за словами дівчини, її згвалтував.

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"Оскільки я була п'яною, я була "тілом" - він просто робив все, що хотів. У якийсь момент я змогла лише сказати, що без презервативу - ні. Він відповів щось типу: "Малятко, заспокойся, все добре".

"Мені було дуже боляче, і я почала кричати і стогнати — але не від задоволення, мені просто було пекельно боляче. Я чула, що хтось підходив до дверей, ручка смикалася. Він двома руками закрив мені рот", - розповідає учениця.

Дівчина каже, що постійно повторювала вчителю, що не хоче сексу, але він її не слухав. Скільки це тривало, вона не може сказати. Коли все закінчилося, дівчина знайшла свій одяг, одяглася й пішла, спотикаючись, до дверей.

"Задзвонив його телефон - він звертався до якоїсь жінки по імені та по батькові, сказав: "Добре, я підійду зараз". Відкрив двері, і ми нарешті вийшли", - розповідає учениця.

28-річний вчитель викладав хореографію у декількох школах, зокрема й тій, де в одинадцятому класі навчалася постраждала. Дівчина розповіла, що старшокласницям він міг кинути слідом щось на зразок: "Ой, такі пишні форми, люблю таке".

Міг підняти спідницю і сказати: "А, у тебе там шортики. Ну ладно".

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"Я чула всі ці історії від інших дівчат. Однокласниця говорила, що він якось кликав її танцювати - але щоб вона прийшла до нього без ліфчику. При мені він підходив до однокласниці, яка просто сиділа і навіть не дивилася в його бік — поправив їй волосся за вухо, посміхнувся та пішов геть", — каже постраждала.

За словами дівчини, сама вона з учителем не спілкувалася. Згадала лише декілька інцидентів.

"На репетиції під час танцю треба було закрутитися і притиснутися до вчителя, і тоді він сказав: "Ти не бійся, притискайся до мене, я не збоченець. Хоча... все може бути", - нібито сказав дівчині вчитель.

На репетиціях, згадує дівчина, вчитель хореографії часто говорив: "Будьте як повії, будьте сексуальними, більше сексу!". За її словами, свідком цього була навіть й класна керівничка. Але вона лише посміялася з цих слів, як із жарту.

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Звернутися до поліції дівчину переконав брат. Постраждала каже, боялася спочатку нервувати маму, адже вона у неї хворіє. Зрештою брат все ж переконав дівчину, що вона ні в чому не винна, що є люди, які готові її підтримати. А головне - її звернення до поліції може врятувати ще когось.

Втім, у поліції маму з донькою зустріли жартами про зґвалтування. Вони запропонували дівчині помиритися з кривдником і "зіграти весілля", каже постраждала.

Учениця також згадує, що в поліції її змусили в найдрібніших подробицях описувати, як все сталося. Ставлення, розповідає дівчина, змінилося, коли правоохоронці поговорили з гінекологом після огляду.

"Вони вийшли від неї і вперше подивилися на мене реально як на жертву. Бо дізналися про сліди зґвалтування та травми від лікаря. До цього ставилися до мене так, ніби це я когось зґвалтувала, а не навпаки. Я розумію, що я якась дівчинка, яка за фактом напилася на випускному, я не очікую, що мені будуть довіряти - але навіщо мені ходити і брехати про таке? І тільки після гінеколога вони вирішили забрати речовий доказ - білизну зі слідами сперми. Після п'яти годин у відділку", - каже дівчина.

А потім, за її словами, мамі зателефонувала класна керівничка. Вона нібито звинуватила дівчину в тому, що сталося, і попросила домовитися з учителем, а не псувати йому життя.

Журналісти видання намагалися зв'язатися з учителем, якого звинувачують у зґвалтуванні, втім безрезультатно. Класна керівниця також відмовилася розмовляти, а директор школи не взяв слухавку.

Водночас дирекція повідомила родині, що не має наміру щось коментувати медіа, поки триває слідство. Однак з учителем не укладатиме новий договір на наступний рік.

Як повідомляв Главред, у Хмельницькій області правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Педофіл підстеріг дитину посеред дня біля її будинку і, застосувавши фізичну силу і погрози, поглумився над нею.