Робота шкіл без обмежень або дистанційка: як працюватимуть навчальні заклади з 1 вересня

В Україні з 1 вересня навчання в школах запрацює в повноформатному режимі - Шкарлет / УНІАН

Навчальний рік в українських школах стартує 1 вересня. Процес навчання проходитиме без суттєвих обмежень, якщо країна продовжить перебувати в зеленій епідемічній зоні. На дистанційку або змішаний формат відправляться навчальні заклади, які знаходяться в інших епідемзонах. Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

У ефірі Сніданок з 1+1 він розповів про те, що дистанційний або змішаний формат навчання очікує тільки ті на школи, які працюють не в зелених епідемічних зонах. У школах зеленої зони буде повноформатна робота у разі, якщо не буде загрози поширення коронавірусної інфекції.

"Дистанційний або змішаний формат можливий, якщо в регіоні буде "жовта", "помаранчева" або "червона" зони. З міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком ми припускали три сценарії початку навчального року. Коли буде тільки "зелений" режим у всій країні, то це звичайне повноформатне навчання без змін в освітньому процесі", - підкреслив Сергій Шкарлет.читайте такожРобота шкіл, транспорт і бонуси для прищепившихся від COVID-19: яким буде новий локдаун в Україні

Робота шкіл в Україні з 1 вересня

Міністерство охорони здоров'я в липні запустило вимогу, згідно з якою школи в Україні з 1 вересня 2021 року працюватимуть у тому випадку, якщо в них буде вакциновано 80% від усього персоналу навчального закладу.

У Святошинському районі міста Києва вже попереджали вчителів про те, що їх можуть не допустити до роботи у тому випадку, якщо вони не зроблять щеплення від COVID-19. Втім, там також уточнювали, що від роботи невакцинованих педагогів усувати не будуть.

Головний санлікар України Ігор Кузин заявляв, що школи, де щеплення від коронавірусу зробили менше 80% педагогів, працювати не будуть. Причому не важливо, в якій з епідемічних зон знаходиться навчальний заклад. Однак наразі немає законодавчих підстав, щоб не допустити невакцинованих вчителів до роботи.

Глава Міносвіти Сергій Шкарлет уточнював, що школи, де більшість вчителів не вакцинувалися, працюватимуть або в змішаному форматі, або на дистанційці. Причому навчальні заклади, де вчителі зробили щеплення від COVID-19, зможуть працювати навіть в умовах жорсткого карантину.