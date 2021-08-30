Менш як 200 тисяч: у Міносвіти назвали кількість вакцинованих вчителів

Вчителів не примушують вакцинуватися / Фото pixabay.com

У Міносвіти напередодні початку нового навчального року розповіли про те, скільки педагогів отримали щеплення.

Як розповів в ефірі Громадського радіо начальник Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міносвіти Юрій Кононенко, в країні вже повністю вакциновані проти коронавірусу 29% колективів шкіл. 23% щеплені однією дозою.

"Ми починаємо роботу в звичайному режимі: з масковим режимом і дотриманням соціальної дистанції. Станом на 27 серпня повністю вакциновано близько 185 тисяч педагогів – це 29%. І 23% - ще 145,5 тисяч осіб – вакциновані однією дозою", - зазначив чиновник.

Він стверджує, що це хороші показники, але в профільному міністерстві все ще працюють над збільшенням кількості вакцинованих вчителів. При цьому, він підкреслив, що ніхто нікого щепитися не змушує. І ні учні, ні педагоги не зобов'язані тестуватися на коронавірус.

"Працюємо над пропагандою, про те, щоб всі співробітники мали доступ до вакцини. Обов'язкової умови бути вакцинованими для початку роботи немає. Законодавство передбачає, що потреба у вакцинації 80% колективу шкіл буде потрібно для очного навчання, якщо заклад буде в "помаранчевій" зоні. В іншому випадку школи будуть працювати дистанційно. Зараз всі навчальні заклади в Україні в "зеленій" зоні", - підсумував Кононенко.

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