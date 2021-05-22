Працював снайпер: на Донбасі український військовий отримав важке поранення

Унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Він зараз у лікарні у важкому стані.
На Донбасі збройні формування Російської Федерації 22 травня здійснили обстріл позицій українських військових. Від кулі снайпера отримав поранення військовослужбовець.
"Унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Воїн оперативно доставлений до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я воїна - важкий", - йдеться у повідомленні пресцентру оперативно-тактичного угруповання "Схід".
На обстріли ворога українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
Загострення на Донбасі - про що йшлося раніше:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинуло 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі було повністю збережено режим припинення вогню.
- 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 5 квітня бойовики на Донбасі обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. Унаслідок ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.
- Наступного дня бойовики атакували українських військових на Донбасі. Унаслідок мінометного обстрілу і підриву військового автомобіля загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.
Автор: Адріана Бубновська