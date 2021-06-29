УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Працював у полі під час грози: блискавка вбила чоловіка на Херсонщині

29 червня 2021, 11:43

Очевидці кажуть, що в руках у чоловіка була металева мотика.

гроза
Працював у полі під час грози: блискавка вбила чоловіка на Херсонщині / flickr.com/[email protected]

Трагедія сталася в Херсонській області - біля села Чорнянка Каховського району в місцевих жителів, які працювали в полі під час сильної грози, вдарила блискавка.

Як повідомляє Depo.Харків, один з працівників, 35-річний чоловік, побіг шукати укриття. Очевидці кажуть, що в руках у нього була металева мотика. Раптово чоловік отримав удар блискавки. Він загинув.

За півтора метра від нього знаходився ще один працівник господарства, який кинувся на допомогу. І також отримав розряд, але менш потужний. Чоловік залишився живий, і навіть тілесних ушкоджень не отримав, хіба що дуже злякався.

На поле, яке стало місцем трагедії, викликали слідчо-оперативну групу з Каховського райвідділу Національної поліції. Правоохоронці підтвердили, що стався саме нещасний випадок. Однак у відділі комунікації Головного управління Національної поліції Херсонщини повідомили, що за фактом порушення вимог законодавства про охорону праці (частина 2 статті 271 КК України) розпочато кримінальне провадження.

Відзначимо, блискавки - серйозна загроза для життя людей і тварин. Ураження людини або тварини блискавкою часто відбувається на відкритих просторах, бо електричний струм йде каналом найменшого електричного опору, що в загальному випадку відповідає найкоротшому шляху "грозова хмара — земля".

Реклама

Ураження звичайною лінійною блискавкою всередині будівлі неможливе. Однак існує думка, що так звана кульова блискавка може проникати всередину будівлі через щілини і відкриті вікна, повідомляє Вікіпедія.

Раніше в Черкаській області в селі Софіївка під час грози від удару блискавки загинули дві людини, які відпочивали біля водойми. Ще одну жінку госпіталізовано до лікарні.

Також 8 червня в селі Малий Кривотин Житомирської області в одному з будинків блискавка вдарила дівчинку, 2006 року народження, яка говорила телефоном. Спочатку постраждала потрапила до реанімації центральної лікарні, а потім її перевели до травматологічного відділення.

новини Херсона удар блискавки
Зараз ви переглядаєте новину «Працював у полі під час грози: блискавка вбила чоловіка на Херсонщині». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Шевченко зі сльозами на очах прокоментував перемогу України над ШвецієюШевченко зі сльозами на очах прокоментував перемогу України над Швецією Сергій Бабкін вперше розповів, чому він зраджував дружиніСергій Бабкін вперше розповів, чому він зраджував дружині Ілона Гвоздьова розповіла, з ким їздила на відпочинок, де влаштувала еротичну фотосесіюІлона Гвоздьова розповіла, з ким їздила на відпочинок, де влаштувала еротичну фотосесію Гороскоп на 29 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: любовний "переворот" та вкрай невдалі покупкиГороскоп на 29 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: любовний "переворот" та вкрай невдалі покупки Діма Монатік зізнався, що діти довели його до слізДіма Монатік зізнався, що діти довели його до сліз

Останні новини

14:50

"Потрібно дати відпочити мозку": Комаровський розповів, як батькам відпочивати разом з дітьми

14:48

Диво-жінка Галь Гадот народила третю дитину

14:19

"Голову зібрали як пазл": нові деталі ДТП у Вінниці, де школяра збила алкоголічка за кермом Відео

14:14

В ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти РФ: коли затвердять Відео

13:33

Дитину ґвалтував вдома: на Прикарпатті вітчим поглумився над неповнолітньою пасербицею Відео

Реклама
13:29

Історичний матч Швеція – Україна: наставник шведів сказав, на що поскаржився Шевченку Відео

13:22

Був за 300 м від берега: на Прикарпатті знайшли тіло батька, який врятував трьох дочок

13:20

Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020 – українська збірна присвятила йому перемогу Відео

12:58

"Питання вирішуються у Вашингтоні": Путін пояснив, чому не поспішає зустрічатися з Зеленським Відео

12:55

З 1 липня в Україні зросте допомога з безробіття: хто отримає більше Відео

12:28

Українці почали вище оцінювати роботу Авакова і більше довіряти його відомству - опитування

12:28

Увійшов в історію: нападник збірної України побив рекорд легендарного Платіні Відео

12:26

Standard & Poor's присвоїв Укравтодору кредитний рейтинг В за облігації для "Великого будівництва"

12:19

"Материнський інстинкт": киянки кілька років знімали порно зі своїми доньками

12:17

"Заміновано какульками": популярний курорт під Одесою закрили для купання Відео

12:16

Скількох українців повністю прищепили від COVID-19: у МОЗ озвучили цифри

12:05

Перемоги і звершення: що обіцяє Льву гороскоп на липень-2021

11:44

"Російська робить українців сильнішими": Кива "розворушив" мовне питання

11:36

Україна "розбила серця шведів": що пишуть скандинавські ЗМІ про трилер в Глазго Відео

11:33

У США звинуватили Росію: розв'язала війну, перешкоджає миру на Донбасі Відео

Реклама
11:09

Стала відома доля хлопця з триколором, який прийшов на трибуни українських фанів на Євро-2020 Відео

10:51

Лише шість сухих областей: синоптик назвав погодних щасливців 1 липня

10:26

Забув поставити на ручне гальмо: у Житомирі авто без водія влаштувало ДТП Відео

09:33

"Попсували піджачок": у Харкові депутата від ОПЗЖ облили сечею Відео

09:27

Стало відомо, що сказав Шевченко перед переможним голом у ворота шведів Відео

09:12

"Московит": герою матчу Швеція – Україна Довбику дісталося від відомої письменниці через російську Відео

08:37

Коронавірус в Україні 30 червня: кількість COVID-діагнозів за добу зросла Відео

08:29

На Київщині блискавка "підбила" легковик: у Мережі показали фото

08:18

"Виходили, як на війну": Зінченко поділився емоціями після перемоги над шведами на Євро-2020 Фото

08:03

Путін досяг своєї мети: що означає вихід Білорусі зі Східного партнерства Погляд

07:32

"Слава Україні, героям слава!": посол Швеції відреагував на програш його країни на Євро-2020

07:32

Гороскоп на 30 червня 2021 для всіх: умови для повного успіху, побутовий "переворот" Відео

07:02

"Тремтіть, британці!": Мережу підірвала перемога збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 Фото Відео

06:24

Як правильно приколоти і носити справжній оберіг Відео

06:01

Настя Івлєєва без ліфчика задерла майку на публіці

05:32

Про проблеми з яким органом говорить сонливість днем - відповідь хірурга Відео

04:56

Топ-3 способи підняти собі настрій - порада експерта

04:34

Небезпека кави в спеку: експерт попередила про ризики для здоров'я Відео

04:02

На Лукашенко чекає Гаага: експерт назвав терміни анексії Білорусі РФ

03:30

Як Україні відмовитися від кредитів МВФ: економіст озвучив найкращий сценарій Відео

Реклама
02:32

Експерт розповів, як Байден дав Путіну ляпас у Женеві Відео

02:21

Сльози, танці в роздягальні і голий фанат на полі: як футболісти відсвяткували перемогу над Швецією Фото

01:44

Шевченко зі сльозами на очах прокоментував перемогу України над Швецією Відео

01:29

Зеленський емоційно привітав Україну з виходом до чвертьфіналу Євро-2020 Відео

01:06

Як пов'язана здатність брехати з розумом і кмітливістю - відповідь психологів Відео

00:34

Збірна України вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020 Фото Відео

00:18

Оля Полякова знялася топлес на підтримку української збірної з футболу

29 червня, вівторок
23:49

7 хвороб, про які розкажуть ваші очі Відео

23:18

Сільська тупість і Баста: мережа супермаркетів звільнила менеджера після висловлювань про Україну Відео

22:54

Названо 5 простих звичок, які продовжують життя Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти