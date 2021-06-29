Працював у полі під час грози: блискавка вбила чоловіка на Херсонщині / flickr.com/[email protected]

Трагедія сталася в Херсонській області - біля села Чорнянка Каховського району в місцевих жителів, які працювали в полі під час сильної грози, вдарила блискавка.

Як повідомляє Depo.Харків, один з працівників, 35-річний чоловік, побіг шукати укриття. Очевидці кажуть, що в руках у нього була металева мотика. Раптово чоловік отримав удар блискавки. Він загинув.

За півтора метра від нього знаходився ще один працівник господарства, який кинувся на допомогу. І також отримав розряд, але менш потужний. Чоловік залишився живий, і навіть тілесних ушкоджень не отримав, хіба що дуже злякався.

На поле, яке стало місцем трагедії, викликали слідчо-оперативну групу з Каховського райвідділу Національної поліції. Правоохоронці підтвердили, що стався саме нещасний випадок. Однак у відділі комунікації Головного управління Національної поліції Херсонщини повідомили, що за фактом порушення вимог законодавства про охорону праці (частина 2 статті 271 КК України) розпочато кримінальне провадження.

Відзначимо, блискавки - серйозна загроза для життя людей і тварин. Ураження людини або тварини блискавкою часто відбувається на відкритих просторах, бо електричний струм йде каналом найменшого електричного опору, що в загальному випадку відповідає найкоротшому шляху "грозова хмара — земля".

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Ураження звичайною лінійною блискавкою всередині будівлі неможливе. Однак існує думка, що так звана кульова блискавка може проникати всередину будівлі через щілини і відкриті вікна, повідомляє Вікіпедія.

Раніше в Черкаській області в селі Софіївка під час грози від удару блискавки загинули дві людини, які відпочивали біля водойми. Ще одну жінку госпіталізовано до лікарні.

Також 8 червня в селі Малий Кривотин Житомирської області в одному з будинків блискавка вдарила дівчинку, 2006 року народження, яка говорила телефоном. Спочатку постраждала потрапила до реанімації центральної лікарні, а потім її перевели до травматологічного відділення.