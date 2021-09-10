"Працювала фармацевтом": що відомо про жінку, яка в Дніпрі вбила сина смертельним уколом

Що відомо про жінку , яка в Дніпрі вбила сина / УНІАН

У Дніпрі жінка, яка намагалася вчинити самогубство і вбила свого однорічного сина смертельним уколом, працювала фармацевтом і, по всій видимості, саме завдяки професії роздобула сильнодіючі препарати. Про це повідомляє портал ТСН.

І жінку, і дитину в квартирі на підлозі без свідомості знайшла бабуся. Попередньо відомо, що вона живе окремо, і прийшла навідати дочку і онука. Поруч з бездиханними тілами лежали шприци та ампули з-під лікарських препаратів. А поруч - передсмертна записка. Точний зміст якої в поліції поки не розголошують.

Дитина, якій не виповнилося й двох років, померла. Жінка жива, досі перебуває у відділенні реанімації. Більше про її стан медики обіцяли розповісти трохи пізніше.

Точну марку медикаменту, який був у шприці і те, звідки жінка його взяла, поки невідомо. За попередньою версією 39-річна жінка працювала фармацевтом і розбиралася в ліках.

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Нагадаємо, раніше в місті Кам'янське Дніпропетровської області батько власними руками вбив свого сина.

За версією поліції, 5 вересня близько 18: 00 між чоловіками спалахнула сварка. В результаті, не впоравшись з емоціями, батько кілька разів вдарив сина.

Після побиття чоловік зі спокійною душею пішов в іншу кімнату. А мати жертви виявила тіло свого 36-річного сина вже без ознак життя.