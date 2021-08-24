Рада дала "зелене світло" проєкту великого Державного герба України

Рада схвалила проект закону про великий Державний Герб / УНІАН

У вівторок, 24 серпня, Верховна Рада затвердила в першому читанні проект великого Державного герба.

За відповідний законопроект №5712 віддали свої голоси 257 народних обранців в ході позачергового засідання парламенту.

Зазначимо, що проти висловилися 11 парламентаріїв, ще четверо утрималися, а 13 - не голосували.

Як виглядає великий державний герб

Відповідно до законопроекту, розробленого відповідно до Конституції, Великий герб є державним символом України.

Його головний елемент - знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний герб України) золотого кольору, розміщений на синьому п'ятисторонньому щиті із закругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою.

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Над щитом - зображення великокнязівського вінця (корони) Ярослава Мудрого і пурпурно-золотий намет у вигляді рослинного орнаменту.

З лівого боку щит тримає лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого - воїн-козак з рушницею (герб Війська Запорозького).

Під щитом - стрічка з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою - два золотих колоска пшениці, переплетені гроном калини пурпурного кольору зі стилізованим листям пурпурно-золотого кольору.

Проект закону передбачає, що великий Державний герб в обов'язковому порядку повинен відтворюватися:

на офіційних символах президента, великої державної печатки України, печатках президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, конституційного і Верховного судів;

фасадах будівель резиденції президента в Києві, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, конституційного і Верховного судів, залі засідань парламенту;

на грошових знаках за рішенням Національного банку.

Що забороняє закон про великий Державний герб

Водночас великий Державний герб України не може бути використаний:

як власна символіка органів державної влади, територіальних громад, районів і областей та/або, як елемент такої символіки;

забороняється відтворювати зображення великого Державного герба України в символіці політичних партій, громадських об'єднань, професійних спілок та їх об'єднань, юридичних і фізичних осіб;

не можна використовувати або імітувати його зображення в рекламі, крім соціальної щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України;

не допускається також використовувати зображення великого Державного герба в перевернутому вигляді або іншим способом, що виражає наругу і зневагу до нього, а також розміщувати на зображенні великого Державного герба України написи або зображення незалежно від способів їх нанесення і змісту.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині фермери виростили спеціальні яблука з тризубом. Яблука з національним символом виростили фермери Вінницької області. Логотипи наносили за допомогою наклейок. Плоди дозрівали на сонці, а під спеціальними наклейками залишається малюнок.