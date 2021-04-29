Рада призначила нового голову Міненерго

Новий глава Міненерго Герман Галущенко / Фото atom.gov.ua

У четвер, 29 квітня, парламент призначив нового голову Міністерства енергетики України. Ним став Герман Галущенко.

Подання про призначення Германа Галущенка подав у Раду прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Кандидатуру Галущенка підтримали 305 народних депутатів.

Раніше кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики схвалив профільний комітет парламенту.

Герман Галущенко - що про нього відомо:

У 1997-2005 роках Галущенко працював в Адміністрації президента Леоніда Кучми, а потім - у Секретаріаті президента Віктора Ющенка.

Також він працював у Міністерстві юстиції на посаді директора Департаменту судової роботи. У 2013-2014 роках - виконавчий директор з правового забезпечення в Енергоатомі. Повернувся на роботу в Енергоатом у травні 2020 року на посаду віцепрезидента.

З 2012 року Галущенко також викладає міжнародне приватне право в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, днями нардеп, голова фракції Партії Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що в четвер, 29 квітня, пройде позачергове засідання Верховної Ради. На засіданні парламент розгляне нову кандидатуру на посаду глави Міністерства енергетики - це віцепрезидент держкомпанії Енергоатом Герман Галущенко.