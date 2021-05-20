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Рада призначила нового першого віцепрем'єра - міністра економіки

20 травня 2021, 13:40

Олексій Любченко заявив, що не має наміру підвищувати ставки бюджетоутворюючих податків.

Любченка призначено віце-прем'єром
Олексій Любченко / фото прес-служба ДПС

У четвер, 20 травня, Верховна Рада призначила Олексія Любченка на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки.

За призначення Любченка віддали голоси 293 депутатів в ході засідання, трансляція якого проходила на YouTube-каналі Ради.

Зазначимо, що Любченко виступаючи з трибуни парламенту заявив, що не має наміру підвищувати ставки бюджетоутворюючих податків.

"Я проти підвищення ставок бюджетоутворюючих податків. Це - податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість і податок на прибуток", - сказав Любченко.

Раніше парламент звільнив Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Був на цій посаді з 17 березня 2020 року.

Кабмін призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби в квітні 2020 року без конкурсу, за спрощеною процедурою на період карантину, а в квітні 2021 року уряд уклав з ним п'ятирічний контракт.

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Олексій Любченко - біографія:

  • Народився 21 вересня 1971 року в с.Орловець Городищенського району Черкаської області, в 1993 році закінчив з відзнакою Київський державний економічний університет ("економічне і соціальне планування").
  • У 2003-2005 очолював Державну податкову адміністрацію Черкаської області, в 2009 – перейшов до головного апарату податкової, де згодом два роки обіймав посаду заступника голови відомства, а потім директором Департаменту оподаткування юросіб Держподаткової.
  • З 2012 по 2014 рік Любченко був помічником депутата VII скликання Віктора Тимошенко, а в 2012 році став віце-президентом ПАТ Украгрохімхолдинг.
  • У липні 2014 року Любченко стає радником у Департаменті забезпечення діяльності Державної фіскальної служби, а з жовтня 2015 року повертається в Украгрохімхолдинг на посаду першого віце-президента.
міністр економіки новини України Олексій Любченко
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