Рада призначила нового першого віцепрем'єра - міністра економіки

Олексій Любченко / фото прес-служба ДПС

У четвер, 20 травня, Верховна Рада призначила Олексія Любченка на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки.

За призначення Любченка віддали голоси 293 депутатів в ході засідання, трансляція якого проходила на YouTube-каналі Ради.

Зазначимо, що Любченко виступаючи з трибуни парламенту заявив, що не має наміру підвищувати ставки бюджетоутворюючих податків.

"Я проти підвищення ставок бюджетоутворюючих податків. Це - податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість і податок на прибуток", - сказав Любченко.

Раніше парламент звільнив Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Був на цій посаді з 17 березня 2020 року.

Кабмін призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби в квітні 2020 року без конкурсу, за спрощеною процедурою на період карантину, а в квітні 2021 року уряд уклав з ним п'ятирічний контракт.

читайте такожВ Україні новий міністр інфраструктури: Кубраков пообіцяв підвищення тарифів УЗ

Олексій Любченко - біографія: