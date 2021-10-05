УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Рада відсторонила Разумкова від ведення засідань парламенту

5 жовтня 2021, 11:59
Прослухати новину
Зупинити

Вести засідання після відсторонення Разумкова став його перший заступник Руслан Стефанчук.

Разумков
Дмитро Разумков / УНІАН

У вівторок, 5 жовтня, Верховна Рада відсторонила Дмитра Разумкова від ведення двох засідань парламенту.

Відповідне рішення підтримали 240 народних обранців з 382 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі на пленарному засіданні, яке транслювалося на каналі Рада.

Перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук поставив на голосування питання про "відсторонення головуючого на пленарному засіданні Разумкова... від ведення пленарних засідань на два пленарні дні".

Після цього народні депутати схвалили пропозицію, внесену фракцією Слуга народу.

Додамо, що вести засідання після відсторонення став перший його заступник Руслан Стефанчук.

Реклама
false

Відсторонення Разумкова: позиція Слуги народу

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко, виступаючи перед депутатами, пояснив необхідність відсторонення Дмитра Разумкова від головування на пленарних засіданнях.

Він зазначив, що вчора на погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту голова ВРУ "знехтував правом депутатських фракцій" на включення до порядку денного питань, на яких вони наполягають.

читайте такожНезручний Разумков: чому Слуга народу ініціювала відставку спікера Ради

За словами Корнієнка, тому фракція СН, групи Довіра і За майбутнє ініціюють відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань через "грубе порушення регламенту".

Ініціатива відставки Разумкова

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 10 вересня направив законопроект про олігархів на вивчення до Венеціанської комісії. Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія закликав до того, щоб Разумков не робив таких дій. Голова ВР у відповідь сказав, що відправка документа на розгляд Венеціанської комісії не заважає розгляду законопроекту в другому читанні.

17 вересня Арахамія сказав, що, з його точки зору, Разумков такими діями спеціально спробував "збити" закон про олігархів. В якості аргументу він навів небажання Разумкова відправляти у "венеціанку" закон про місцевий референдум, мотивувавши своє рішення "завантаженістю роботою" комісії.

Наприкінці вересня стало відомо, що у Слузі народу вважають, що ситуацію, яка відбувається між партією і спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, можна розцінювати як конфлікт. У політичній силі глави держави останнім часом не бачать в діяльності Разумкова командних дій і при цьому не впевнені, що він продовжує працювати з партією влади. Питання відставки спікера українського парламенту не виключається, заявив глава СН Олександр Корнієнко.

viber
Верховна Рада Дмитро Разумков новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Рада відсторонила Разумкова від ведення засідань парламенту». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Вбили копа після зауваження в магазині: спливли нові деталі розправи в ЧерніговіВбили копа після зауваження в магазині: спливли нові деталі розправи в Чернігові Вріжуть морози, завалить снігом: українців попередив про аномальну зимуВріжуть морози, завалить снігом: українців попередив про аномальну зиму Молодик в жовтні 2021: що не можна робити, і як залучити благополуччяМолодик в жовтні 2021: що не можна робити, і як залучити благополуччя ПІзно підхопилися: що чекає на Україну після зменшення транзиту газуПІзно підхопилися: що чекає на Україну після зменшення транзиту газу Ліквідація співробітника КДБ у Мінську: про що була скандальна стаття затриманого у РФ журналістаЛіквідація співробітника КДБ у Мінську: про що була скандальна стаття затриманого у РФ журналіста

Останні новини

15:44

Стало відомо, коли у українців з ID-паспортами перестануть вимагати довідку про реєстрацію

15:35

Інфекціоніст спрогнозував, чи будуть в Україні люди бунтувати через антикоподібні обмеження Відео

15:17

У Кабміні запевнили, що Україна накопичила достатньо газу для проходження зими Відео

15:00

Гороскоп на 7 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: обман, розставання або фінансовий успіх Відео

14:56

Прикмети на 7 жовтня: що не можна робити в день Фекли і як не потрапити в біду Відео

Реклама
14:40

Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень з 1 грудня Відео

14:37

Календар 2022: як і коли відпочиває Україна

14:10

Легалізація криптовалют в Україні відкладається: президент відмовився підписувати закон про біткоїн Відео

13:52

Дружина Саакашвілі вперше відреагувала на відео з його новою дівчиною Ясько Відео

13:44

Дороги, авіація та залізниця: Франція може розширити свою участь у "Великому будівництві"

13:25

Борець-депутат Беленюк вирішив продати золоту медаль Олімпіади-2020: на що підуть кошти

13:17

В Україні три області можуть потрапити в "червону" зону на цьому тижні Відео

13:06

Вдалі стрижки та зачіски на кожен день 2021 2022, які роблять жінок візуально вищими Фото

13:00

"Не вистачає навіть апаратів ШВЛ": у лікарнях Дніпра стався колапс через коронавірус Відео

12:54

"Метінвест" збільшив обсяг поставок кисню для лікування хворих коронавірусом

12:52

Холостячка Злата Огневич в одному боді блиснула сідницями на вулицях Києва

12:46

Путін на зустрічі з Зеленським не бажає обговорювати окупацію Криму: росЗМІ озвучили порядок денний Кремля Відео

12:16

"Чекають на вулиці": у мережі показали, як швидкі з хворими на COVID-19 по 5 годин стоять у чергах до лікарні Відео

12:14

Українцям пропонують назбирати собі на пенсію: що буде з виплатами Відео

11:57

Покров Пресвятої Богородиці: історія свята, що не можна робити в цей день, прикмети

Реклама
11:48

Живуть у страху: у Києві бійцівський пес роздер кішку на очах у людей Відео

11:37

У Чернівцях 74-річний пенсіонер та його 66-річний спільник 15 років розбещували неповнолітніх Відео

11:08

Погрожував ножем: у Києві батько по-звірячому зґвалтував свою 14-річну доньку Відео

10:52

Глава Укрексімбанку Мецгер складе повноваження на час слідства щодо нападу на журналістів "Схем" Відео

10:30

Мстислав Банік: Перехід у paperless - це довгострокова історія і мета Мінцифри до 2024 року

10:27

Шмигаль розповів, коли українським лікарям піднімуть зарплати до 800-900 доларів

10:23

Школяр з Дніпра, який впав у кому після інсульту, почав ходити

09:49

Мати не підійшла подивитися, що з нею: моторошні деталі смерті 10-річної дівчинки від рук вітчима

09:31

"Пермський стрілок" Бекмансуров прийшов до тями, поки що він залишається в реанімації Відео

08:55

Значення імені Андрій: характер, доля, сумісність

08:48

Гороскоп на 6 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фатальна помилка або фантастичний день

08:45

Журналісти звинуватили главу Укрексімбанку в нападі і погрозах під час інтерв'ю Відео

08:22

Коронавірус в Україні 6 жовтня: виявлено понад 12,5 тис. нових хворих, багато заражених дітей Відео

07:48

COVID-19 не під контролем: у ВООЗ заявили, що світ - в епіцентрі пандемії Відео

07:48

Для чого ЄС поспішає з військово-навчальною місією в Україні Погляд

07:07

У Дніпрі жінка спалила 50 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів через голоси в голові

06:37

Похолодання в Україні: синоптик попередив про заморозки і сильний вітер 6 жовтня Відео

06:30

Збій в роботі соцмереж - ще не апокаліпсис: коли і через що почнеться справжня катастрофа Погляд

05:40

Найсмачніша і корисна шаурма: готувати всього 15 хвилин Відео

05:30

Вріжуть морози, завалить снігом: українців попередив про аномальну зиму Відео

Реклама
04:30

Тусовки і алкоголь: в Мережу злили акаунти підозрюваних у вбивстві копа в Чернігові Відео

04:08

Instagram глобально змінив систему показу відео

03:33

Вчені розповіли про несподівану корисну властивість кофеїну

03:22

Інфекціоніст розвіяв популярний міф про ризики вакцинації для онкохворих Відео

02:51

Учені навчились передбачали смерть від COVID-19 згідно з аналізом крові на залізо

02:20

Чіпкий і швидко розмножується: академік пояснив, чому Дельта-штам такий небезпечний Відео

01:39

Чи можна знизити тиск без препаратів - відповідь кардіолога

01:08

Прикмети на 6 жовтня: що не можна робити і як залучити удачу в день Іраїди Відео

05 жовтня, вівторок
23:48

Холод і сніг: в Україну несподівано увірветься зима Відео

23:12

Перетворюється на отруту: фахівець розповіла про підступну небезпеку меду Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти