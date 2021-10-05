Рада відсторонила Разумкова від ведення засідань парламенту

Дмитро Разумков / УНІАН

У вівторок, 5 жовтня, Верховна Рада відсторонила Дмитра Разумкова від ведення двох засідань парламенту.

Відповідне рішення підтримали 240 народних обранців з 382 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі на пленарному засіданні, яке транслювалося на каналі Рада.

Перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук поставив на голосування питання про "відсторонення головуючого на пленарному засіданні Разумкова... від ведення пленарних засідань на два пленарні дні".

Після цього народні депутати схвалили пропозицію, внесену фракцією Слуга народу.

Додамо, що вести засідання після відсторонення став перший його заступник Руслан Стефанчук.

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Відсторонення Разумкова: позиція Слуги народу

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко, виступаючи перед депутатами, пояснив необхідність відсторонення Дмитра Разумкова від головування на пленарних засіданнях.

Він зазначив, що вчора на погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту голова ВРУ "знехтував правом депутатських фракцій" на включення до порядку денного питань, на яких вони наполягають.

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За словами Корнієнка, тому фракція СН, групи Довіра і За майбутнє ініціюють відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань через "грубе порушення регламенту".

Ініціатива відставки Разумкова

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 10 вересня направив законопроект про олігархів на вивчення до Венеціанської комісії. Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія закликав до того, щоб Разумков не робив таких дій. Голова ВР у відповідь сказав, що відправка документа на розгляд Венеціанської комісії не заважає розгляду законопроекту в другому читанні.

17 вересня Арахамія сказав, що, з його точки зору, Разумков такими діями спеціально спробував "збити" закон про олігархів. В якості аргументу він навів небажання Разумкова відправляти у "венеціанку" закон про місцевий референдум, мотивувавши своє рішення "завантаженістю роботою" комісії.

Наприкінці вересня стало відомо, що у Слузі народу вважають, що ситуацію, яка відбувається між партією і спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, можна розцінювати як конфлікт. У політичній силі глави держави останнім часом не бачать в діяльності Разумкова командних дій і при цьому не впевнені, що він продовжує працювати з партією влади. Питання відставки спікера українського парламенту не виключається, заявив глава СН Олександр Корнієнко.