Рада ухвалила закон про резервістів і посилила покарання за ухилення / УНІАН

Верховна Рада України схвалила у другому читанні законопроєкт про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Цей закон дозволить у разі необхідності за добу мобілізувати резервістів.

"За" законопроєкт №3553 проголосували 256 народних депутатів. Рішення було ухвалено під час засідання Верховної Ради у вівторок, 30 березня.

Згідно з цим законом можна буде оперативно протягом доби у разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави залучити вже наявний резерв.

До цього резерву військ увійде невелика група громадян, які вже відслужили й мають бойовий досвід.

Законопроєкт також удосконалить порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних, у тому числі запроваджує військовий облік резервістів.

Штрафи за відхилення

У законі зазначено, що резервісти мають відвідувати центри комплектації регулярно.

Якщо резервіст порушив правила обліку, то йому загрожує штраф від 510 до 850 гривень. У разі повторного порушення доведеться заплатити штраф від 850 до 1700 гривень. Такі ж штрафи передбачені у разі псування або втрати облікових документів.

За порушення мобілізаційної підготовки загрожує штраф:

для громадян: у розмірі від 1700 до 3400 гривень (якщо повторно – від 3400 до 5100 гривень);

для посадових осіб: у розмірі від 3400 до 5100 гривень (якщо повторно – від 5100 до 8500 гривень).

Мобілізація резервістів - про що йшлося раніше: