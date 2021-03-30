Рада ухвалила закон про резервістів і посилила покарання за ухилення

Для резервістів запроваджують новий вид служби. Цей інструмент дозволить дуже оперативно залучити вже наявний резерв.
Верховна Рада України схвалила у другому читанні законопроєкт про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Цей закон дозволить у разі необхідності за добу мобілізувати резервістів.
"За" законопроєкт №3553 проголосували 256 народних депутатів. Рішення було ухвалено під час засідання Верховної Ради у вівторок, 30 березня.
Згідно з цим законом можна буде оперативно протягом доби у разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави залучити вже наявний резерв.
До цього резерву військ увійде невелика група громадян, які вже відслужили й мають бойовий досвід.
Законопроєкт також удосконалить порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних, у тому числі запроваджує військовий облік резервістів.
Штрафи за відхилення
У законі зазначено, що резервісти мають відвідувати центри комплектації регулярно.
Якщо резервіст порушив правила обліку, то йому загрожує штраф від 510 до 850 гривень. У разі повторного порушення доведеться заплатити штраф від 850 до 1700 гривень. Такі ж штрафи передбачені у разі псування або втрати облікових документів.
За порушення мобілізаційної підготовки загрожує штраф:
- для громадян: у розмірі від 1700 до 3400 гривень (якщо повторно – від 3400 до 5100 гривень);
- для посадових осіб: у розмірі від 3400 до 5100 гривень (якщо повторно – від 5100 до 8500 гривень).
Мобілізація резервістів - про що йшлося раніше:
- 27 липня 2020 року президент Володимир Зеленський анонсував новий вид військової служби резервістів: їх призиватимуть в особливий період без оголошення мобілізації на строк до шести місяців.
- Резервістам пообіцяли податкові пільги: проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань удосконалення забезпечення організації виконання військового обов'язку в період" передбачає пільгове оподаткування фізичних осіб-підприємців у разі їх призову на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.