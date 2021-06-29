"Рада розвалюється": депутат Скороход засвітилася в парламенті зі скандальним принтом на піджаку

Анна Скороход здивувала колег принтом на піджаку / скріншот

Народна обраниця, яка раніше перебувала в партії "Слуга народу", Анна Скороход з'явилася в залі засідання Верховної Ради в дивному вбранні.

Про це повідомляє УНІАН, кореспонденти якого відобразили дивне вбрання депутата.

Вона одягла піджак із зображенням будівлі парламенту. Малюнок на спині здивував колег тим, що Верховна Рада зображена розваленою.

Принт виконаний у вигляді пазлів, які відвалюються один від одного. В цілому, зображення являє собою купол ВР.

Нагадаємо, раніше Анна Скороход назвала георгіївську стрічку "символом перемоги", всупереч забороні в Україні, оскільки її пов'язують з російською агресією і бойовиками Донбасу.

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Політик сказала в ефірі телеканалу Наш, що люди повинні "шанувати історію", а в нашій країні зараз її кожен пише під себе.

За словами Скороход, її прадід під час Другої світової війни "дійшов до Берліна". Вона вважає, що георгіївська стрічка - це символ перемоги.

Додамо, народний депутат від Слуги народу Людмила Марченко на позачерговому засіданні Верховної Ради з'явилася в незвичайній масці, що нагадує нижню білизну. Захисна маска виконана з чорного гіпюру.