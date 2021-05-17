Рада терміново збереться на позачергове засідання з ініціативи Зеленського

Верховна Рада збереться на позачергове засідання / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський ініціював цього тижня позачергове засідання Верховної Ради.

Як розповів після засідання фракції Слуга народу нардеп Давид Арахамія, народні депутати зберуться в четвер, 20 травня.

"У четвер з ініціативи президента у нас буде ще одна позачергова сесія. До неї увійдуть 10 законів – так звані макрофін і МВФ", – розповів він.

За словами Арахамії, планується "в першому читанні все пройти, половину – у другому, і все, що ми залишимо на потім, буде в перший тиждень червня".

Крім того, в п'ятницю, 21 травня, Рада повинна розглянути нову редакцію законопроекту про приведення у відповідність з Конституцією Закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

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Зазначимо, радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що Україна може отримати довгоочікуваний транш від Міжнародного валютного фонду вже у вересні 2021 року. Однак важливо, щоб за всі вимоги Рада встигла проголосувати в червні.

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