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Рада терміново збереться на позачергове засідання з ініціативи Зеленського

17 травня 2021, 22:48
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На засіданні планують проголосувати в першому читанні за десять законів.

Верховна Рада
Верховна Рада збереться на позачергове засідання / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський ініціював цього тижня позачергове засідання Верховної Ради.

Як розповів після засідання фракції Слуга народу нардеп Давид Арахамія, народні депутати зберуться в четвер, 20 травня.

"У четвер з ініціативи президента у нас буде ще одна позачергова сесія. До неї увійдуть 10 законів – так звані макрофін і МВФ", – розповів він.

За словами Арахамії, планується "в першому читанні все пройти, половину – у другому, і все, що ми залишимо на потім, буде в перший тиждень червня".

Крім того, в п'ятницю, 21 травня, Рада повинна розглянути нову редакцію законопроекту про приведення у відповідність з Конституцією Закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

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Зазначимо, радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що Україна може отримати довгоочікуваний транш від Міжнародного валютного фонду вже у вересні 2021 року. Однак важливо, щоб за всі вимоги Рада встигла проголосувати в червні.

Співпраця України і МВФ - про що раніше повідомляв Главред:

  • МВФ 9 червня 2020 року затвердив для України програму співпраці stand-by. Вона повинна діяти протягом 1,5 років. Загалом українська держава має отримати від міжнародного фінансового донора $5 млрд доларів. Перші $2,1 млрд Київ вже отримав.
  • Згідно з планом співпраці, Україні повинні виділити ще $3,5 млрд, проте надання подальших траншів було призупинено через низку вимог з боку МВФ. Зокрема, Фонд наполягає на проведенні антикорупційної, освітньої, пенсійної, медичної та судової реформи.
  • У МВФ 13 лютого зробили заяву про завершенні роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.
  • Радник глави ОП Тимофій Милованов звинувачував МВФ у тому, що перед тим, як випустити прес-реліз, Фонд не поінформували офіційний Київ. Українська влада була вкрай здивована таким рішенням - на той момент ще не було офіційної позиції України з даного питання, тоді як повідомлення МВФ вже пішли в ЗМІ.
  • 7 квітня у Зеленського назвали терміни підписання чергової угоди в МВФ. Бажано, щоб потрібні документи були підписані до кінця липня, заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко.

Верховна Рада МВФ Слуга народу Давид Арахамія
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