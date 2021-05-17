Рада терміново збереться на позачергове засідання з ініціативи Зеленського

На засіданні планують проголосувати в першому читанні за десять законів.
Президент України Володимир Зеленський ініціював цього тижня позачергове засідання Верховної Ради.
Як розповів після засідання фракції Слуга народу нардеп Давид Арахамія, народні депутати зберуться в четвер, 20 травня.
"У четвер з ініціативи президента у нас буде ще одна позачергова сесія. До неї увійдуть 10 законів – так звані макрофін і МВФ", – розповів він.
За словами Арахамії, планується "в першому читанні все пройти, половину – у другому, і все, що ми залишимо на потім, буде в перший тиждень червня".
Крім того, в п'ятницю, 21 травня, Рада повинна розглянути нову редакцію законопроекту про приведення у відповідність з Конституцією Закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
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Зазначимо, радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що Україна може отримати довгоочікуваний транш від Міжнародного валютного фонду вже у вересні 2021 року. Однак важливо, щоб за всі вимоги Рада встигла проголосувати в червні.
Співпраця України і МВФ - про що раніше повідомляв Главред:
- МВФ 9 червня 2020 року затвердив для України програму співпраці stand-by. Вона повинна діяти протягом 1,5 років. Загалом українська держава має отримати від міжнародного фінансового донора $5 млрд доларів. Перші $2,1 млрд Київ вже отримав.
- Згідно з планом співпраці, Україні повинні виділити ще $3,5 млрд, проте надання подальших траншів було призупинено через низку вимог з боку МВФ. Зокрема, Фонд наполягає на проведенні антикорупційної, освітньої, пенсійної, медичної та судової реформи.
- У МВФ 13 лютого зробили заяву про завершенні роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.
- Радник глави ОП Тимофій Милованов звинувачував МВФ у тому, що перед тим, як випустити прес-реліз, Фонд не поінформували офіційний Київ. Українська влада була вкрай здивована таким рішенням - на той момент ще не було офіційної позиції України з даного питання, тоді як повідомлення МВФ вже пішли в ЗМІ.
- 7 квітня у Зеленського назвали терміни підписання чергової угоди в МВФ. Бажано, щоб потрібні документи були підписані до кінця липня, заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко.