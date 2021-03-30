Рада висунула вимогу Росії через загострення на Донбасі

Постанову підтримали 308 народних обранців / Фото Reuters

У вівторок, 30 березня, Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Документ підтримали 308 народних обранців.

"З початку поточного року спостерігається істотне збільшення обстрілів і збройних провокацій з боку збройних формувань Російської Федерації... Останнім кричущим фактом стали масовані обстріли російськими окупаційними військами 26 березня 2021 року позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми. Лише за один день від російської зброї загинули четверо українських військовослужбовців, один - дістав важкі поранення", - йдеться у заяві.

Верховна Рада зажадала від Російської Федерації негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, а також повністю виконати свої міжнародні зобов'язання і вивести з України свою армію найманців, збройні формування, які вона очолює, забезпечує і фінансує, їхню зброю і техніку та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами.

У зверненні також вказано заклик до світової спільноти вплинути на Росію.

"Рада звертається до міжнародних організацій та міжнародних юрисдикційних інститутів із закликом вжити всіх можливих заходів для розслідування випадків серйозних порушень міжнародного права в ході збройної агресії Російської Федерації проти України", - підкреслюється в документі.

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Загострення на Донбасі - про що повідомлялося раніше: