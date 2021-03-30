Рада висунула вимогу Росії через загострення на Донбасі

Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії та закликав світову спільноту вплинути на РФ.
У вівторок, 30 березня, Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Документ підтримали 308 народних обранців.
"З початку поточного року спостерігається істотне збільшення обстрілів і збройних провокацій з боку збройних формувань Російської Федерації... Останнім кричущим фактом стали масовані обстріли російськими окупаційними військами 26 березня 2021 року позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми. Лише за один день від російської зброї загинули четверо українських військовослужбовців, один - дістав важкі поранення", - йдеться у заяві.
Верховна Рада зажадала від Російської Федерації негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, а також повністю виконати свої міжнародні зобов'язання і вивести з України свою армію найманців, збройні формування, які вона очолює, забезпечує і фінансує, їхню зброю і техніку та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами.
У зверненні також вказано заклик до світової спільноти вплинути на Росію.
"Рада звертається до міжнародних організацій та міжнародних юрисдикційних інститутів із закликом вжити всіх можливих заходів для розслідування випадків серйозних порушень міжнародного права в ході збройної агресії Російської Федерації проти України", - підкреслюється в документі.
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Загострення на Донбасі - про що повідомлялося раніше:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Внаслідок ворожого вогню загинули 4 українських військових.
- Радник делегації України в ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що Київ у зв'язку із ситуацією має намір ініціювати позачергове засідання групи з безпеки.
- Президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоби на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що виконання Мінських домовленостей про всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі поставлено під загрозу через постійні провокації з боку проросійських бойовиків.
- Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ескалація на Донбасі загрожує "надзвичайно небезпечним силовим сценарієм".