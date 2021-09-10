Рада заборонила в українській рекламі сексизм: з'явилися великі штрафи

Рада заборонила в українській рекламі сексизм / Mc.today

Верховна рада України у другому читанні ухвалила законопроект №3427 про протидію дискримінації за ознаками статі у рекламі. "За" проголосували 307 народних депутатів.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що щорічно в Державну службу з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів і в офіс омбудсмена надходить понад 500 скарг на сексизм в рекламі. Тільки позаторік рекламодавці заплатили понад 2 мільйони гривень мільйонів гривень штрафів за поширення дискримінаційної реклами.

Така реклама містить твердження та / або зображення про інтелектуальний, фізичний, соціальний чи інший вид переваги однієї статі над іншою. Або містить твердження про стереотипність ролі чоловіка і жінки, або принижує гідність людини за ознакою статі.

Заборонено демонструвати насильство за ознакою статі, зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об'єкта з метою залучення уваги споживача та/або натяки (слова, звуки, зображення) на сексуальні відносини, які не мають прямого відношення до рекламованого продукту або способу його споживання.

Крім того, в законі також прописані штрафи за дискримінаційну рекламу − в 10-кратному розмірі мінімальної зарплати (приблизно 60 тисяч гривень).

Реклама

читайте такожФігурант скандалу з "корабельною сосною" став співавтором закону проти сексизму

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді депутати від президентської фракції Слуга народу (в тому числі і фігурант сексистського скандалу з "корабельною сосною" Олександр Корнієнко) зареєстрували відразу два законопроекти, які вводять покарання за прояв сексизму в країні.

Лідер партії Слуга народу Олександр Корнієнко і керівник однойменної фракції в Раді Давид Арахамія стали фігурантами сексистського скандалу в Миколаєві. Під час зустрічі з журналістами вони не помітили мікрофонів і допустили грубе обговорення жінки, з фразами типу - "баба робоча" і "Корабельна сосна". На той момент повідомлялося, що депутати говорили про свою соратницю по партії Ірину Аллахвердієву.

Сама народний депутат Ірина Аллахвердієва заявила, що дана заява-фейк, про що їй особисто розповіли Арахамія і Корнієнко.

Пізніше Корнієнко записав відеозвернення, в якому вибачився перед своєю колегою Іриною Аллахвердієвою і Тетяною Домбровською. Саме вона нібито і була предметом його розмови з Арахамією.