Заради Діда-ветерана: на Одещині хлопчик напився горілки на могилах

Хлопчик зі своїми друзями ходив на кладовищі збирати солодощі і на одному з надгробків знайшов декілька чарок з горілкою, які взяв і негайно випив.
У селі Дальницької територіальної громади (Одеська область) шестирічний хлопчик випив п'ять поминальних чарок горілки і потрапив до лікарні. Про це повідомили представники Головного управління Нацполіції по регіону.
Як кажуть копи, лежачу на землі дитину побачили місцеві жителі і викликали бригаду швидкої допомоги.
"Правоохоронці встановили, що хлопчик зі своїми друзями ходив на кладовище збирати солодощі і на одному з надгробків знайшов чарку з горілкою, яку випив", − повідомили поліцейські.
За невиконання обов'язків по догляду за дитиною та її виховання на 39-річну матір складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 українського Кримінального кодексу про адміністративні правопорушення.
У поліції стверджують, що зараз життю шестирічної дитини нічого не загрожує. Як повідомили в соціальних мережах очевидці, інцидент стався в селі Новоградківка. Людям, які звернули увагу на дитину, він розповів, що випив п'ять чарок горілки.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Кандидат у депутати сільради в Черкаській області від Радикальної парії Олега Ляшка влаштував "бенкет" під час своєї виборчої компанії.
- Він запрошував усіх бажаючих вживати горілку і особисто наповнював їм чарки.