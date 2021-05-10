Заради Діда-ветерана: на Одещині хлопчик напився горілки на могилах

На Одещині хлопчик напився горілки на могилах / УНІАН

У селі Дальницької територіальної громади (Одеська область) шестирічний хлопчик випив п'ять поминальних чарок горілки і потрапив до лікарні. Про це повідомили представники Головного управління Нацполіції по регіону.

Як кажуть копи, лежачу на землі дитину побачили місцеві жителі і викликали бригаду швидкої допомоги.

"Правоохоронці встановили, що хлопчик зі своїми друзями ходив на кладовище збирати солодощі і на одному з надгробків знайшов чарку з горілкою, яку випив", − повідомили поліцейські.

За невиконання обов'язків по догляду за дитиною та її виховання на 39-річну матір складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 українського Кримінального кодексу про адміністративні правопорушення.

У поліції стверджують, що зараз життю шестирічної дитини нічого не загрожує. Як повідомили в соціальних мережах очевидці, інцидент стався в селі Новоградківка. Людям, які звернули увагу на дитину, він розповів, що випив п'ять чарок горілки.

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