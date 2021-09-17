Заради лайків у соцмережах: в Україні підлітків накрила смертельно небезпечна "розвага"

У підлітків в Україні нова небезпечна "розвага" / УНІАН

В Україні серед підлітків набирає популярності нове небезпечне захоплення, яке отримало назву - сніффінг.

Як стверджують медики, найстрашніше полягає в тому, що діти і підлітки шкодять своєму здоров'ю заради лайків в соціальних мережах, пише Obozrevatel.

Небезпечний челендж: що таке сніффінг

Небезпечний челледж представляє з себе процес, коли діти нюхають освіжувачі повітря і вдихають небезпечний для здоров'я газ для запальничок.

Нещодавно в Дніпрі через таку "розвагу" вже загинула дитина - 15-річний хлопець вдихнув газ з балончика для заправки запальничок і тут же помер. Таким чином він намагався здивувати своїх друзів.

Що відчувають учасники небезпечної "розваги"

За словами парамедика, раніше серед підлітків було популярно ковтати подушечки з рідиною для посудомийних машин або но-шпу. А тепер вони нюхають газ. Все це вони роблять заради відео в Tik-Tok.

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Підлітки вдихають цей газ заради "кайфу": він їх п'янить і вводить на деякий час в екстаз. Хоча самі лікарі кажуть, що коли суміш бутану і ізобутану потрапляє в легені, то вона заміщає собою кисень. В результаті у людини настає гіпоксія - нестача кисню.

Чому сніфіінг смертельно небезпечний

"Основними складовими газу для запальничок є бутан і ізобутан. Коли ця суміш потрапляє в легені людини, то вона замінює собою кисень. В результаті у людини настає гіпоксія. Підлітки відчувають ейфорію, у них відбувається зміна свідомості", - пояснює лікар-токсиколог Андрій Савченко.

Медик зазначає, що навіть невелика кількість такого газу може призвести до смерті, а постійне вдихання невеликих доз руйнує мозок.

"Людина відчуває кисневе голодування, це послаблює його розумові здібності, пам'ять, здатність концентруватися і призводить до деградації особистості", – говорить лікар.

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Нагадаємо, доктор і відомий телеведучий Євген Комаровський попередив батьків про нову небезпечну дитячу гру. Йдеться про сніффінг, який може стати летальним дитини.

За словами Комаровського, сніффінг-це сучасна форма токсикоманії, поширена серед дітей, коли вони нюхають газ з запальничок або балонів для їх заправки.