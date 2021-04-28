Рандеву Зеленського і Путіна: названо можливе місце зустрічі

Зеленський хотів би провести зустріч з Путіним у Ватикані / Reuters

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що його зустріч з російським колегою Володимиром Путіним обов'язково відбудеться. Він хоче провести її у Ватикані.

Зеленський заявив, що ця зустріч необхідна, "щоби припинити війну на Донбасі". Про це президент України сказав в інтерв'ю газеті la Repubblica.

"Святий Престол міг би стати ідеальним місцем для розмов про мир на Донбасі", - зазначив Зеленський.

За його словами, відкритими залишаються питання про порядок денний переговорів, кроки щодо досягнення миру і узгодження цих кроків.

"І відповіді на них отримаємо, на мою думку, одразу після того, як почнуться прямі консультації між Офісом президента України та Адміністрацією президента Росії. Зі свого боку я всі відповідні розпорядження щодо організації консультацій керівнику Офісу Андрію Єрмаку вже дав", - додав він.

За його словами, "справжнього прямого спілкування між Україною та Росією давно не було", що, на його думку, "не сприяє конструктивним переговорам".

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