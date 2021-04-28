Рандеву Зеленського і Путіна: названо можливе місце зустрічі

Президент України хотів би зустрітися з російським колегою у Ватикані. Зеленський заявив, що ця зустріч необхідна, щоби припинити війну на Донбасі.
Президент України Володимир Зеленський упевнений, що його зустріч з російським колегою Володимиром Путіним обов'язково відбудеться. Він хоче провести її у Ватикані.
Зеленський заявив, що ця зустріч необхідна, "щоби припинити війну на Донбасі". Про це президент України сказав в інтерв'ю газеті la Repubblica.
"Святий Престол міг би стати ідеальним місцем для розмов про мир на Донбасі", - зазначив Зеленський.
За його словами, відкритими залишаються питання про порядок денний переговорів, кроки щодо досягнення миру і узгодження цих кроків.
"І відповіді на них отримаємо, на мою думку, одразу після того, як почнуться прямі консультації між Офісом президента України та Адміністрацією президента Росії. Зі свого боку я всі відповідні розпорядження щодо організації консультацій керівнику Офісу Андрію Єрмаку вже дав", - додав він.
За його словами, "справжнього прямого спілкування між Україною та Росією давно не було", що, на його думку, "не сприяє конструктивним переговорам".
Зустріч Зеленського і Путіна - про що раніше писав Главред:
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- У відповідь на це російський президент заявив, що Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- В Офісі президента України не мають наміру запрошувати президента РФ до Києва. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що гіпотетичне запрошення Путіна до Києва є некоректним.
- Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Зеленський не поїде до Москви, щоби поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.
- 26 квітня Зеленський заявив, що Путін підтвердив бажання зустрітися. Він вже доручив Офісу президента почати погоджувати терміни і місце проведення такої зустрічі з Адміністрацією президента Росії.