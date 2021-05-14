Розчленування в Києві: чоловік жорстоко розправився зі своєю матір'ю і втік

Поліція розслідує вбивство з розчленуванням у Києві / УНІАН

В Києві стався жорстокий злочин. 39-річний чоловік убив власну 64-річну матір, після чого розчленував тіло покійної.

Вбивство сталося в ніч на 14 травня в Подільському районі Києва. Як уточнюється в повідомленні Вартові Еспресо в Telegram, злочин було скоєно на проспекті Правди в будинку №38.

Як повідомляють журналісти, після вбивства чоловік спробував сховатися і поїхав з Києва. Правоохоронці затримали зловмисника на залізничному вокзалі в Білій Церкві.

У повідомленні уточнюється, що жорстокий злочин скоїв психічно хворий чоловік.

Як уточнили у Департаменті карного розшуку, затриманий чоловік розповів, що "поховав" частини тіла вбитої в одному з лісів, а майно жертви здав в ломбард.

Додамо, що за словами затриманого, на вбивство з розчленуванням він пішов через те, що мати його нібито ображала.

Нагадаємо, у Харкові студент зарізав дівчину і викладача, з яким вона зраджувала йому. Вбитим виявився викладач Харківського національного університету міського господарства (ХНУМГ) Олександр Євдокимов. Повідомляється, що Євдокимов був асистентом кафедри туризму і готельного господарства і мав вчений ступінь кандидата економічних наук.