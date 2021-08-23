Розкопки в Одесі: пошуковці виявили поховання жертв НКВС, яке вражає своїми масштабами

Наразі знайдено не менше 29 могильників / фото УІНП / Facebook

В Одесі на колишньому спеціальному об'єкті "Татарка" виявили 29 могильників. В Інституті національної пам'яті стверджують, що в них поховані розстріляні одесити – жертви комуністичного терору., повідомляється на сторінці відомства в Facebook.

Могильники зараз тільки локалізуються, а кількість жертв політичних репресій ще не підрахована. І хоча Інституту національної пам'яті поки важко сказати, скільки людей були поховані на цій ділянці, там стверджують, що цей об'єкт є одним з найбільших в Україні.

Місце поховань вказав історик з Одеси Олександр Бабич, який знайшов матеріали про масові поховання біля Одеси в румунських архівах. Згідно з архівними документами, могильники можуть перебувати і на території військової частини, розташованої впритул до полігону. Також не досліджуються ті зони, де прокладено силові електрокабелі.

"Масштаб могильників жертв НКВС в Одесі вражає масштабами. На цю мить знайдено 29 окремих ям, де були поховані розстріляні одесити", – йдеться в повідомленні. Крім того, експерти вважають, що справжня територія даного масового поховання набагато більше нині встановлених кордонів.

Нагадаємо, в 2017 році в Луцьку завершилися роботи з ексгумації останків 107 ув'язнених місцевої в'язниці, розстріляних НКВС на початку німецько-радянської війни, 23 червня 1941 року.

Того ж року на Прикарпатті знайшли масове поховання жертв НКВС.