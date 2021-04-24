Розстріл чоловіка у Дніпрі: ЗМІ дізналися про проблему жертви

Стали відомі нові подробиці вбивства у Дніпрі. У Мережі з'явилося відео, на якому видно, як кілер добивав жертву.
Анар Мамедов, який загинув у Дніпрі після того, як у нього кілька разів вистрілив кілер, мав проблеми з виплатою аліментів.
Чоловік до загибелі їхав в авто Toyota Land Cruiser разом зі своєю дочкою, повідомляє Інформатор.
За його даними, кілер спочатку стріляв у машину, а потім – і в самого Мамедова.
Видання опублікувало нове відео з місця злочину, на якому видно, як чоловік біжить через дорогу, перебігає одні трамвайні колії й падає на інших рейках.
За ним гнався озброєний зловмисник. Кілер підійшов до чоловіка, який лежав на рейках, вистрілив у нього, та побіг геть.
Вбивство в Дніпрі – нове відео з місця злочину
Раніше в поліції повідомили, що вдень 24 квітня в Дніпрі на Соборній площі невідомий чоловік обстріляв водія авто Toyota Land Cruiser. За відомостями правоохоронців, потерпілий помер у машині швидкої допомоги.
ЗМІ писали, що убитий Анар Мамедов та опублікували відео, на якому видно, як зловмисник у масці з пістолета стріляє по позашляховику.
Розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.
Якщо буде доведено, що злочин скоєно на замовлення, зловмиснику загрожуватиме 10-15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення. Можлива також конфіскація майна.