Розстріл чоловіка у Дніпрі: ЗМІ дізналися про проблему жертви

Убитий у Дніпрі чоловік мав проблеми з аліментами, з'ясували журналісти / dp.informator.ua

Анар Мамедов, який загинув у Дніпрі після того, як у нього кілька разів вистрілив кілер, мав проблеми з виплатою аліментів.

Чоловік до загибелі їхав в авто Toyota Land Cruiser разом зі своєю дочкою, повідомляє Інформатор.

За його даними, кілер спочатку стріляв у машину, а потім – і в самого Мамедова.

Видання опублікувало нове відео з місця злочину, на якому видно, як чоловік біжить через дорогу, перебігає одні трамвайні колії й падає на інших рейках.

За ним гнався озброєний зловмисник. Кілер підійшов до чоловіка, який лежав на рейках, вистрілив у нього, та побіг геть.

Вбивство в Дніпрі – нове відео з місця злочину

Раніше в поліції повідомили, що вдень 24 квітня в Дніпрі на Соборній площі невідомий чоловік обстріляв водія авто Toyota Land Cruiser. За відомостями правоохоронців, потерпілий помер у машині швидкої допомоги.

ЗМІ писали, що убитий Анар Мамедов та опублікували відео, на якому видно, як зловмисник у масці з пістолета стріляє по позашляховику.

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Якщо буде доведено, що злочин скоєно на замовлення, зловмиснику загрожуватиме 10-15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення. Можлива також конфіскація майна.