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Розсипала "мертву" землю під кабінетами: у Ромнах жінка намагалася зурочити мера

7 вересня 2021, 10:30
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"Чорною магією" в стінах мерії займалася завідуюча сектором управління персоналом. Її спіймали на гарячому та звільнили.

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Жінка кілька місяців сипала "мертву" землю під кабінет мера і своєї колеги / скріншот

У мерії міста Ромни Сумської області кілька місяців поспіль у приймальні голови міста та під кабінетом керівника справами виконкому знаходили землю. Хто насипав її, вдалося з'ясувати завдяки камерам спостереження. Виявилося, що земляні сюрпризи залишала завідуюча сектором управління персоналом.

Місцеві жителі вважають, що жінка займалася "чорною магією", а земля, яку вона сипала під двері колег – з кладовища. Сама ж "злодійка" називає відео змонтованим і вважає це особистою помстою новообраного міського голови, мовляв, він з моменту вступу на посаду хотів її звільнити, передає ТСН.

Співробітники міської ради та керівник справами Роменського міськвиконкому Наталія Москаленко відмовилися від коментарів журналістам.

"Це відео і те що там відбувалося - я ніяких коментарів давати не буду, це все в минулому", - сказала Москаленко.

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Капості жінки потрапили на відео / скріншот ТСН

Мер міста Ромни Олег Стогній телефоном підтвердив, що завідуюча сектором управління персоналом дійсно попалася на гарячому – її зняли камери відеоспостереження.

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"Була там земля і різний мотлох. Я її викликав до себе, викликав своїх підлеглих і сказав: "Будь ласка, поясніть нам, що ви робили". Сидить, мовчить, очима лише водить", - розповів Стогній.

Жінку звільнили, але не через її витівки із землею, а "за власним бажанням".

Місцевий священик заспокоює жителів, мовляв, подібні маніпуляції з землею з кладовища - це відлуння язичницької культури. Тим часом у Роменській міськраді хоч і стверджують, що у забобони не вірять, але кабінети все ж таки освятили.

Як повідомляв Главред, в Херсонській області дві сестри створили сторінку в соціальній мережі та пропонували діагностику захворювань і ворожіння онлайн. Послуги були платними і коштували недешево. Шахрайки не пошкодували навіть матір тяжкохворої дитини та обдурили її.

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