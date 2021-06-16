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Равшан і Джамшут палять осторонь: у Маріуполі "не зійшлися" дві половинки велодоріжки

16 червня 2021, 13:48

Дві бригади будівельників, з невідомих причин, почали будувати велоколію з двох кінців тротуару, а результат побачили за кілька сантиметрів один від одного.

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Будівельники "вчасно" помітили нестикування в роботі / Facebook

У Маріуполі по проспекті Будівельників наближалися до кінця роботи з прокладання велодоріжки, проте в результаті з'ясувалося, що дві бригади, які рухалися назустріч один до одної, постелили її в різних частинах тротуару. Як пише mrpl.city, в районі будинку № 86 єдина колія для велосипедистів виявилася з двох сторін: з боку проїжджої частини і з боку житлового сектору.

У Мережі почали бурхливо обговорювати казус і написали, що будівельники повинні були прокласти велодоріжку праворуч від тротуару.

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Місцеві ЗМІ зазначають, що об'єкт не ввели в експлуатацію, а директор "Маріупольавтодору" Сергій Остапенко назвав інцидент "помилкою проектування".

"Ми побачили, що з магазину люди будуть виходити на велодоріжку, а це небезпечно. Для того щоб максимально забезпечити безпеку людей, ми з підрядником вирішили внести корективи", - додав Остапенко.

Тим часом, працівники почали оперативно виправляти ситуацію. За даними очевидців, до завершення робіт залишилося метрів десять.

Нагадаємо, минулого року в Києві на проспекті Перемоги місцева влада потішила киян новими велодоріжками, які виявилися з вадою - одна з них розташована на тій частині дороги, де стоять стовпи. Спочатку розмітка була нанесена правильно, але її, з невідомої причини, змінили.

строители Україна
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