Розбита "дружба": під Харковом знищили пам'ятник "братерству українського і російського народів"

Пам'ятник ОПЗЖ на Харківщині простояв не довго / Facebook а. Лесика

В селищі Руська Лозова під Харковом вдруге за рік з ініціативи Опозиційної платформи-За життя відновили пам'ятний знак "дружби українського і російського народів".

Про відновлення пам'ятника 12 липня повідомив голова фракції ОПЗЖ в Харківській міськраді Андрій Лесик на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні в черговий раз в Харкові відновлений пам'ятний знак дружби українського і російського народів. Цей знак знаходиться недалеко від кордону Росії та України. Хочу підкреслити , що в наш смутний час ми хочемо ще раз нагадати, що росіяни і українці пройшли разом довгий шлях. Пліч-о-пліч працювали, будували І воювали. Зрештою завжди перемагали. Разом ми були в два рази сильнішими. Між нашими народами існує державний кордон, але кордонів між людьми не існує. У нас одні й ті ж цінності: ми всі хочемо миру, зміцнення економічних зв'язків і процвітання наших народів", - написав Лесик.

Відзначимо, що до знаку принесли прапор з написом "Російський і український народи - братні навіки!".

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У свою чергу журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці в Facebook повідомляє, що пам'ятник демонтували протягом години.

"Протягом години під Харковом демонтували пам'ятний знак дружби українського та російського народів. Минулого разу табличку знесли за день. Цього разу - за годину", - написав Рудоманов.

Нагадаємо, Київська міська рада підтримала демонтаж пам'ятного знака на честь дружби міст Києва і Москви, який встановлений у сквері на вул.Маршала Якубовського.

У Київраді зазначили, що на восьмому році анексії Криму та окупації частини Донецької та Луганської областей, подібні пам'ятники втратили своє значення і викликають значний суспільний резонанс, тому їх потрібно демонтувати.