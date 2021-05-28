Розбиті вікна, димовухи та газ: у Києві зірвали показ ЛГБТ-фільму

20 гостей отримали опіки очей та кашель, на місце нападу викликали поліцейських, пожежників та медиків.
У Києві в приміщенні Dialog Hub на вулиці Володимирській представники організації Solaris зірвали закритий прес-показ документального ЛГБТ-фільму Будьмо Гей.
Як йдеться в повідомленні КиївПрайд в Facebook, під вікна Dialog Hub о 19:00 27 травня прийшло близько десяти чоловік в масках і з чорними прапорами з логотипом Solaris, які і включили на гучномовці психоделічну музику.
"Вони постукали у вікно, але потім мирно стояли півгодини з голосно включеною музикою. Через півгодини вони розбили вікно і кинули фаєр і шашку зі сльозогінним газом. Після цього відразу втекли", - йдеться в повідомленні.
У повідомленні наголошується, що 20 гостей отримали легкі опіки очей і кашель, який тривав близько години. На місце події викликали поліцейських, пожежників і медиків.
Нагадаємо, раніше в Києві пройшов марш трансгендерів. Водночас противники маршу трансгендерів вийшли на акцію протесту. Не обійшлося без бійок.