"Пішли, отримаєш по єб*лу": розбірки дівчаток-підлітків на Київщині закінчилися бійкою

На Київщині побили 13-річну дівчинку / pexels.com

В Київській області відбулися розбірки між дівчатками-підлітками, в ході яких одна з них отримала удари в обличчя.

Інцидент стався в місті Біла Церква, йдеться в повідомленні в групі Підслухано БЦ в Facebook.

Зазначається, що 13-річну дівчинку побили ровесниці. При цьому дві дівчини в ході розборок наносили удари рукою по обличчю і голові "жертві", а також ображали її.

"Дві "дівчини" побили 13-річну дівчину. Зустріли її і сказали: пішли отримаєш по є****. Місце події: посадка біля залізниці на Левані. У побитої дівчини сильно болить щелепа. Подібне не можна так залишати, тому що далі такі девахи робити речі гірше", - йдеться в підписі до відео.

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