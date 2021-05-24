"Пішли, отримаєш по єб*лу": розбірки дівчаток-підлітків на Київщині закінчилися бійкою

Дві дівчини в ході конфлікту наносили удари рукою по обличчю і голові своїй жертві.
В Київській області відбулися розбірки між дівчатками-підлітками, в ході яких одна з них отримала удари в обличчя.
Інцидент стався в місті Біла Церква, йдеться в повідомленні в групі Підслухано БЦ в Facebook.
Зазначається, що 13-річну дівчинку побили ровесниці. При цьому дві дівчини в ході розборок наносили удари рукою по обличчю і голові "жертві", а також ображали її.
"Дві "дівчини" побили 13-річну дівчину. Зустріли її і сказали: пішли отримаєш по є****. Місце події: посадка біля залізниці на Левані. У побитої дівчини сильно болить щелепа. Подібне не можна так залишати, тому що далі такі девахи робити речі гірше", - йдеться в підписі до відео.
читайте такожУ Рівненській області підлітки на авто влетіли в дерево
Побиття школярки в Кривому Розі:
- Нагадаємо, в одній зі шкіл Кривого Рогу школярки на камери жорстоко і з матюками побили свою однолітку.
- На кадрах можна бачити, що школярка стоїть перед своїми кривдницями на колінах і терпить матюки образи.
- Коли ж спробувала відповісти, то її повалили на землю і побили.
Автор: Олексій Тичина