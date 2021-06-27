Роздача паспортів РФ на Донбасі: Київ різко відповів на нахабні звинувачення Москви

РФ роздає свої паспорти на Донбасі / УНІАН

Роздача російських паспортів на тимчасово непідконтрольній Україні території Донбасу прокоментував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, міжнародне співтовариство має жорсткіше відреагувати на роздачу російських паспортів на Донбасі, сказав він у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

"Навіть після його реінтеграції Росія намагатиметься розіграти "карту російського громадянства".. Фактично, це - російська бомба уповільненої дії. Потрібні скоординовані кроки, зокрема санкційного характеру, щоб її знешкодити", - вважає Ніколенко.

Коментуючи слова представників МЗС РФ у зв'язку з висловлюваннями президента України про надання російського громадянства жителям Донбасу, він зазначив: "Можна тільки поспівчувати МЗС Російської Федерації, якому "важко зрозуміти" наслідки деструктивної російської політики. Російська паспортизація - випробуваний засіб поширення шовіністичної ідеології "русского мира", елемент російських гібридних тактик проти сусідніх держав. Під виглядом "захисту російських співвітчизників" війська Росії окупували частини територій Грузії та України, російські спецслужби невпинно втручаються у внутрішні справи країн Балтії".

За його даними, за два роки понад півмільйона місцевих жителів в ОРДЛО отримали російські паспорти. Він заявив, що таким кроком Росія свідомо руйнує Мінські домовленості, логіка яких полягає у відновленні суверенітету України та мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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"Натомість, російська сторона продовжує закріплювати результати своєї окупації, затягує контрольовані нею українські території у свій політичний, економічний, електоральний, соціальний і Культурний простір", - зазначив спікер.

За словами Ніколенка, в таких умовах галасливі заклики російських чиновників про нібито небажання України досягти прогресу в Мінському процесі виглядають особливо цинічними і такими, які не мають нічого спільного з реальністю.

"РФ повинна нарешті почати виконувати взяті на себе зобов'язання в рамках Мінських домовленостей і нормандського формату на основі повної поваги суверенітету України, дотримання вимог українського законодавства і норм міжнародного права", - додав Ніколенко.

читайте такожУ Путіна відреагували на слова Зеленського про паспорти на Донбасі

Раніше Зеленський заявив, що Росія не слідує логіці Мінських угод, видаючи населенню не підконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей російські паспорти.