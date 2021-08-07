Роздача паспортів РФ українцям: у Держдумі запропонували спрощену процедуру

Паспорти РФ запропонували роздати всім українцям / УНІАН

У Державній Думі Російської Федерації запропонували роздати громадянство РФ жителям України, які "відчувають зв'язок з Росією".

Як заявив глава фракції Справедлива Росія Сергій Миронов, роздача паспортів РФ стосується не тільки етнічних росіян, повідомляє Ura.ru.

За його словами, в РФ необхідно створити умови для отримання громадянства українцями за спрощеною процедурою.

"Вважаю всім, хто відчуває свій зв'язок з Росією — не тільки етнічним росіянам в Україні — потрібно дати можливість отримати громадянство РФ в спрощеному порядку і при бажанні повернутися на історичну батьківщину. Так, як це робить Ізраїль, заохочуючи репатріацію євреїв", — заявив Миронов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, в березні 2020 року президент Росії Володимир Путін підписав закон, який автоматично визнає громадян України та Білорусі носіями російської мови.

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Стверджувалося, що визнання українців і білорусів носіями російської мови допоможе їм набагато легше отримувати громадянство Росії - без співбесіди.

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У 2020 році в Росії набув чинності закон згідно з яким, люди, що народилися в СРСР звільняються від вимоги про обов'язкове трирічне проживання в Росії до подачі заяви, а також від підтвердження джерела доходу.

Станом на 18 лютого кількість жителів тимчасово окупованих бойовиками районів Донецької та Луганської областей, яким росіяни видали паспорти РФ, перевищило 600 тисяч осіб, заявив керівник главку МВС Росії по Ростовській області Олег Агарков.