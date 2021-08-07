УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Роздача паспортів РФ українцям: у Держдумі запропонували спрощену процедуру

7 серпня 2021, 15:58

Сергій Миронов не виключив отримання українцями громадянства РФ за спрощеною процедурою.

Росія, паспорта
Паспорти РФ запропонували роздати всім українцям / УНІАН

У Державній Думі Російської Федерації запропонували роздати громадянство РФ жителям України, які "відчувають зв'язок з Росією".

Як заявив глава фракції Справедлива Росія Сергій Миронов, роздача паспортів РФ стосується не тільки етнічних росіян, повідомляє Ura.ru.

За його словами, в РФ необхідно створити умови для отримання громадянства українцями за спрощеною процедурою.

"Вважаю всім, хто відчуває свій зв'язок з Росією — не тільки етнічним росіянам в Україні — потрібно дати можливість отримати громадянство РФ в спрощеному порядку і при бажанні повернутися на історичну батьківщину. Так, як це робить Ізраїль, заохочуючи репатріацію євреїв", — заявив Миронов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, в березні 2020 року президент Росії Володимир Путін підписав закон, який автоматично визнає громадян України та Білорусі носіями російської мови.

Реклама

Стверджувалося, що визнання українців і білорусів носіями російської мови допоможе їм набагато легше отримувати громадянство Росії - без співбесіди.

читайте такожУ Раді запропонували позбавляти громадянства України за отримання "двоголового" паспорта РФ

У 2020 році в Росії набув чинності закон згідно з яким, люди, що народилися в СРСР звільняються від вимоги про обов'язкове трирічне проживання в Росії до подачі заяви, а також від підтвердження джерела доходу.

Станом на 18 лютого кількість жителів тимчасово окупованих бойовиками районів Донецької та Луганської областей, яким росіяни видали паспорти РФ, перевищило 600 тисяч осіб, заявив керівник главку МВС Росії по Ростовській області Олег Агарков.

новини Росії російські паспорти російське громадянство новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Роздача паспортів РФ українцям: у Держдумі запропонували спрощену процедуру». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 7 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, заздрість або непередбачені витратиГороскоп на сьогодні 7 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, заздрість або непередбачені витрати День ветеринара в Україні 2021: дата, цікаві факти про професіюДень ветеринара в Україні 2021: дата, цікаві факти про професію Гороскоп на сьогодні 5 серпня для всіх знаків Зодіаку: розтрати, несподіваний поворот подій і обманГороскоп на сьогодні 5 серпня для всіх знаків Зодіаку: розтрати, несподіваний поворот подій і обман Все вирішить один постріл: астролог передрік Лукашенку долю президента ГаїтіВсе вирішить один постріл: астролог передрік Лукашенку долю президента Гаїті Якби ми прислухалися до таких, як МарчукЯкби ми прислухалися до таких, як Марчук

Останні новини

22:20

А весілля потім: наречений стрибнув у воду і врятував хлопчика під час святкової фотосесії

21:58

Вакцина не допоможе: у США попередили про появу нового штаму-мутанта COVID-19 Відео

21:53

Греція у вогні: люди рятуються на поромах і бачать, як полум'я пожирає їхні будинки Відео

21:25

Прикмети на 9 серпня: що не можна робити в день Пантелеймона Відео

21:19

"Нікуди звертатися не потрібно": у Кабміні розповіли, як отримати 2 тис. грн на дитину до 1 вересня Відео

Реклама
21:12

Скандал на Олімпіаді: легкоатлетка рознесла НОК і федерацію за провали в підготовці Відео

20:27

Україна відкрила всі КПВВ через лінію розмежування на Донбасі: коридор пройшли тисячі громадян Відео

20:03

У Кривому Розі прогримів потужний вибух: чоловікові відірвало ногу - ЗМІ Відео

19:58

"Я оселився": Комаров купив ділянку в Карпатах

19:30

Чи може держава розвивати українську мову Погляд

19:29

Сльози легенди: Мессі розплакався на прощальній пресконференції Барселони Відео

19:27

Українці масово переїжджають до Польщі: куди саме їдуть і чому Відео

18:38

Залишила одну в квартирі і пішла на 6-денну вечірку: мати заморила голодом 1,5-річну дитину Відео

18:33

Розмовляв російською: журналіст назвав несподівану причину відходу Шевченка зі збірної

17:58

У Росії доглядальниця побила 95-річну бабусю за вірш про людяність і прохання виміряти тиск

17:39

Після нової хвилі спеки Україну атакує різке похолодання: синоптик назвала дати Відео

17:18

У моду на осінь-зиму 2021 2022 повертаються черевики в стилі 90-х і приголомшливі чоботи Відео

17:15

Тим, хто перехворів COVID-19, може вистачити однієї дози Pfizer - дослідження Відео

16:51

Затопило будинки та вулиці: потужний удар стихії налетів на курорти Кирилівку і Залізний Порт Відео

16:31

Жоден держорган не зможе вимагати паперову довідку: Шмигаль назвав терміни переходу в "paperless"

Реклама
15:59

Вимагав показати статеві органи та погрожував: у Харкові педофіл напав на 12-річну дівчинку

15:26

"Війна з РФ триває": у Міноборони відреагували на скандал з фото Магучіх Відео

15:23

"Україна почала жити в борг у природи": у Держекоінспекції б'ють на сполох через стан екології

14:47

Церемонія закриття літніх Олімпійських ігор в Токіо: барвисті фото Фото

14:33

Слуга народу "запалює": на з'їзді Зе!Молодіжки Арахамія виступив як ді-джей Відео

14:28

У Туреччині пасажирський автобус вилетів з траси, загинули щонайменше 15 людей Фото Відео

13:51

На Олімпіаді - 2020 тренер вдарила коня. Її дискваліфікували Відео

13:23

"Тухлими яйцями закидають": Ані Лорак жорстко "рознесли" в мережі за майбутній концерт в Одесі

12:55

На Закарпатті зачастили отруйні павуки-канібали: опубліковані фото

12:33

Побили й залишили помирати: на Полтавщині знайшли тіло молодого чоловіка Відео

11:44

У Києві лікар вимагав хабар і відмовився лікувати безпорадну дитину

11:35

Збірна України завершила змагання на Олімпіаді-2020 в Токіо з 19 медалями Фото

10:51

Україна потрапить в обійми задушливої спеки - новий прогноз синоптиків

10:24

Після зливи у Дніпрі чоловік на матраці влаштував риболовлю посеред вулиці: курйозне відео Відео

10:00

У Бердянську розмалювали червоною фарбою машини з російськими номерами: фото

09:06

Помер відомий український художник Олександр Ройтбурд

08:59

У Маріуполі хлопець на камеру спалив прапор України

08:55

"Поцупив лук": під Тернополем на чужому городі спіймали ексмера і викликали поліцію

08:23

Гороскоп на сьогодні 8 серпня для всіх знаків Зодіаку: таємні вороги або незвичайна пропозиція Відео

08:22

Коронавірус в Україні здав назад: число нових заразилися знову впало

Реклама
07:59

У МОЗ розповіли про новий план вакцинації від COVID-19 для України Відео

07:45

Путіну вдалося з криворізького хлопця зробити послідовного бандерівця Погляд

07:35

Велосипедистка Старикова виграла для України срібну медаль на Олімпіаді

07:10

Покінчити з зашморгом Мінська: у Байдена підтримали Київ з питання Донбасу - експерт Відео

06:30

Відновлення запасів і держрегулювання "на коліні": якими будуть ціни на АЗС Погляд

05:28

Топ-10 швидких та смачних сніданків, які сподобаються дорослим і дітям

05:02

Пекло повертається: українців попередили про новий удар нестерпної спеки Відео

04:22

Всесвітній день кішок 2021: коли святкують, прикмети з кішками, милі картинки і привітання

03:50

Дієтолог розповіла, чи можна їсти солодке і не товстіти

03:02

Вчені звернули увагу людей на тривожну ознаку наближення смерті

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти