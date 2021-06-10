Розчавив на очах у батька: під Тернополем чоловік збив дівчину і втік після вироку до Польщі

Водій після аварії почув вирок суду і втік до Польщі

У Тернопільській області біля села Чоботів Борщівського району автомобіль на смерть збив 21-річну студентку Маріанну Якимчук. Дівчина разом з батьком поверталася з Тернополя додому на свята. Однак, вийшовши з автобуса, на пішохідному переході її збила машина.

Трагедія трапилася в 2018 році, і після трьох років судового процесу, мама покійної Маріанни Якимчук Галина Якимчук розповів, що винуватця ДТП засудили до 7 років позбавлення волі, але в той же день, почувши вирок, він втік до Польщі, пише ТСН.uа.

Як розповіла мама Маріанни, в день трагедії, її дочка поверталася разом з батьком додому. Дівчина встигла тільки вийти з автобуса і до половини перейти дорогу на пішохідному переході, коли її збив автомобіль. Батько Маріанни в той час стояв на узбіччі, він затримався, а його дочка пішла вперед. Чоловік встиг побачити, як Маріанну збила машина. Дівчина померла миттєво, ще до приїзду медиків.

"Для нас з чоловіком відтоді життя немов зупинилося. Ми три дні після трагедії просто сиділи, не рухалися. Нас тоді як би живцем закопали в яму. Після смерті Маріанни я довго лікувалася. Думала, що біль пройде з часом, але цього не сталося, я досі не можу пережити і усвідомити того, що моєї Маріанни більше немає. У мене більше немає сил", - розповіла мати покійної Галина Якимчук.

Галина Якимчук розповіла, що суд над винуватцем ДТП тривав три роки. За словами жінки, водій, який збив Маріанну, постійно змінював свідчення і затягував судовий процес.

"Він постійно викручувався. Не з'являвся на засідання. Говорив, що не винен. Спочатку говорив, що винна слизька дорога, і експерт з Тернополя це підтвердив, а потім ми домоглися, щоб експертизу робив фахівець з Києва, і той все спростував. Ми пройшли через суди всіх інстанцій і довели, що саме ця людина винна в тому, що не стало моєї дитини", — говорить Галина Якимчук.

Мати згадує, що на останньому судовому процесі, який проходив у березні 2021 року вона була одна, без адвоката і чоловіка. Вона думала, що засудженого затримали в залі суду, бо там його оточили молоді хлопці. Однак через півтора місяці жінці розповіли, що чоловік на волі, бо втік за кордон.

"На останньому суді я була одна, без чоловіка. Мій адвокат у той час був на іншому засіданні. Коли все закінчилося, і Апеляційний суд засудив вбивцю моєї дочки до 7 років позбавлення волі, я була рада, що нарешті справедливість восторжествувала і все закінчилося. Тоді я побачила, що цю людину в залі суду оточили якісь молоді хлопці. Я думала, що це конвой в цивільному і поїхала додому, а це ймовірно були його знайомі. Я не знала, що ця людина не сидить. Тільки через півтора місяці мені розповіли, що він на волі. Тоді я написала заяву в поліцію в районному центрі. Мені там і підтвердили, що він поїхав за кордон. Как? Цього мені не пояснили. Згодом мені небайдужі люди також розповіли, що цей горе-водій під час слідства неодноразово виїжджав за кордон. Щоб це робити, має бути дозвіл від прокурора. Може домовилися. Цей водій, який збив мою Маріанну, заробляє тим, що возить людей на заробітки в Польщу, може, скористався якимись знайомствами і перетнув кордон",-розповідає жінка.

Жінка розповіла, що тільки нещодавно в поліції їй повідомили, що втікача оголосять у міжнародний розшук через Інтерпол.

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"Тиждень тому я дзвонила в карний розшук. Вони мені сказали, що вже готують документи для подачі в Інтерпол. Оперуповноважений говорив, що зараз йде процедура перекладу, яка займає від місяця до півроку часу", — говорить Галина Якимчук.

За словами Галини Якимчук, мати засудженого, яка працює і живе за кордоном, запропонувала їй "будь-які гроші, щоб її син не був у в'язниці".

"Вона пропонувала мені гроші. Говорила, що готова заплатити, скільки я захочу, аби я просила суд змінити її синові вирок і погодилася на менший термін. Я відмовилася, хіба життя моєї дитини має ціну, хіба таке можна оцінити грошима? Я їй сказала, що просто хочу справедливості. Тоді вона почала розповідати мені, що у її сина є маленька дитина. Я їй відповіла, що у мене вже ніколи не буде ні дітей, ні онуків. Я дуже боюся, що потім ці гроші, які мати винуватця ДТП пропонувала мені, пішли на інше", — додає мати покійної Маріанни.

Як розповіла прес-секретар прокуратури Тернопільської області Леся Гурецька, засудженого не взяли під варту в залі суду, оскільки на момент винесення вироку, він був на волі під заставою.

"Згідно зі ст.29 Конституції України "ніхто не може бути заарештований або утримуватися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і з підстав і в порядку, визначених законом". Так, положення п 4 п.1 ч. 4 ст. 374 КПК України встановлюють, що суд може прийняти рішення про заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі рішення про запобіжний захід до набрання вироком законної сили. Під час досудового розслідування винуватцю ДТП було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який суд за скаргою сторони захисту замінив згодом на нічний арешт. Прокурор з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного звернувся про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, однак судом було відмовлено у задоволенні цього клопотання та застосовано м'якший запобіжний захід, запропонований стороною захисту, а саме — заставу у 76 040 грн. Зазначений запобіжний захід був застосований до особи протягом усього судового та апеляційного розгляду (протягом 1,5 року). Підстав, передбачених КПК України, для зміни на суворий запобіжний захід не було, оскільки обвинувачений виконував процесуальні зобов'язання, покладені на нього судом", - повідомила прессекретар Тернопільської обласної прокуратури.

Прессекретар прокуратури Тернопільської області додала, що правоохоронці не могли без рішення суду затримати підозрюваного.

"Згідно ч. 1 ст.535 КПК України судове рішення апеляційної інстанції звертається до виконання до органів Нацполіції не пізніше, ніж через 3 дні з моменту оголошення рішення. Таким чином, на той час не можна було застосувати інший запобіжний захід, тобто взяти під варту особу, оскільки остання вже перебувала під запобіжним заходом у вигляді застави", — повідомила Леся Гурецька.

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Мати покійної Маріанни ж зазначає, що через подібне засуджені за вбивства можуть вільно виїжджати з країни.

"Яке ж це правосуддя? Значить тепер будь-хто, хто вбив людину, може просто виїхати за кордон і жити там, як нічого і не сталося. Це ненормально. Єдине, чого я хочу, щоб винуватець був покараний, а рішення суду виконувалося", — зазначає Галина Якимчук.

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