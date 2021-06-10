УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Розчавив на очах у батька: під Тернополем чоловік збив дівчину і втік після вироку до Польщі

10 червня 2021, 18:22
Прослухати новину
Зупинити

Дівчина встигла тільки вийти з автобуса і до половини перейти дорогу на пішохідному переході, коли її збив автомобіль.

Водій після аварії почув вирок суду і втік до Польщі

У Тернопільській області біля села Чоботів Борщівського району автомобіль на смерть збив 21-річну студентку Маріанну Якимчук. Дівчина разом з батьком поверталася з Тернополя додому на свята. Однак, вийшовши з автобуса, на пішохідному переході її збила машина.

Трагедія трапилася в 2018 році, і після трьох років судового процесу, мама покійної Маріанни Якимчук Галина Якимчук розповів, що винуватця ДТП засудили до 7 років позбавлення волі, але в той же день, почувши вирок, він втік до Польщі, пише ТСН.uа.

Як розповіла мама Маріанни, в день трагедії, її дочка поверталася разом з батьком додому. Дівчина встигла тільки вийти з автобуса і до половини перейти дорогу на пішохідному переході, коли її збив автомобіль. Батько Маріанни в той час стояв на узбіччі, він затримався, а його дочка пішла вперед. Чоловік встиг побачити, як Маріанну збила машина. Дівчина померла миттєво, ще до приїзду медиків.

"Для нас з чоловіком відтоді життя немов зупинилося. Ми три дні після трагедії просто сиділи, не рухалися. Нас тоді як би живцем закопали в яму. Після смерті Маріанни я довго лікувалася. Думала, що біль пройде з часом, але цього не сталося, я досі не можу пережити і усвідомити того, що моєї Маріанни більше немає. У мене більше немає сил", - розповіла мати покійної Галина Якимчук.

Галина Якимчук розповіла, що суд над винуватцем ДТП тривав три роки. За словами жінки, водій, який збив Маріанну, постійно змінював свідчення і затягував судовий процес.

"Він постійно викручувався. Не з'являвся на засідання. Говорив, що не винен. Спочатку говорив, що винна слизька дорога, і експерт з Тернополя це підтвердив, а потім ми домоглися, щоб експертизу робив фахівець з Києва, і той все спростував. Ми пройшли через суди всіх інстанцій і довели, що саме ця людина винна в тому, що не стало моєї дитини", — говорить Галина Якимчук.

Мати згадує, що на останньому судовому процесі, який проходив у березні 2021 року вона була одна, без адвоката і чоловіка. Вона думала, що засудженого затримали в залі суду, бо там його оточили молоді хлопці. Однак через півтора місяці жінці розповіли, що чоловік на волі, бо втік за кордон.

"На останньому суді я була одна, без чоловіка. Мій адвокат у той час був на іншому засіданні. Коли все закінчилося, і Апеляційний суд засудив вбивцю моєї дочки до 7 років позбавлення волі, я була рада, що нарешті справедливість восторжествувала і все закінчилося. Тоді я побачила, що цю людину в залі суду оточили якісь молоді хлопці. Я думала, що це конвой в цивільному і поїхала додому, а це ймовірно були його знайомі. Я не знала, що ця людина не сидить. Тільки через півтора місяці мені розповіли, що він на волі. Тоді я написала заяву в поліцію в районному центрі. Мені там і підтвердили, що він поїхав за кордон. Как? Цього мені не пояснили. Згодом мені небайдужі люди також розповіли, що цей горе-водій під час слідства неодноразово виїжджав за кордон. Щоб це робити, має бути дозвіл від прокурора. Може домовилися. Цей водій, який збив мою Маріанну, заробляє тим, що возить людей на заробітки в Польщу, може, скористався якимись знайомствами і перетнув кордон",-розповідає жінка.

Жінка розповіла, що тільки нещодавно в поліції їй повідомили, що втікача оголосять у міжнародний розшук через Інтерпол.

читайте також"Матусі і діти плакали": під Херсоном через аварію п'яти авто постраждали 6 хлопців

"Тиждень тому я дзвонила в карний розшук. Вони мені сказали, що вже готують документи для подачі в Інтерпол. Оперуповноважений говорив, що зараз йде процедура перекладу, яка займає від місяця до півроку часу", — говорить Галина Якимчук.

За словами Галини Якимчук, мати засудженого, яка працює і живе за кордоном, запропонувала їй "будь-які гроші, щоб її син не був у в'язниці".

"Вона пропонувала мені гроші. Говорила, що готова заплатити, скільки я захочу, аби я просила суд змінити її синові вирок і погодилася на менший термін. Я відмовилася, хіба життя моєї дитини має ціну, хіба таке можна оцінити грошима? Я їй сказала, що просто хочу справедливості. Тоді вона почала розповідати мені, що у її сина є маленька дитина. Я їй відповіла, що у мене вже ніколи не буде ні дітей, ні онуків. Я дуже боюся, що потім ці гроші, які мати винуватця ДТП пропонувала мені, пішли на інше", — додає мати покійної Маріанни.

Як розповіла прес-секретар прокуратури Тернопільської області Леся Гурецька, засудженого не взяли під варту в залі суду, оскільки на момент винесення вироку, він був на волі під заставою.

"Згідно зі ст.29 Конституції України "ніхто не може бути заарештований або утримуватися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і з підстав і в порядку, визначених законом". Так, положення п 4 п.1 ч. 4 ст. 374 КПК України встановлюють, що суд може прийняти рішення про заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі рішення про запобіжний захід до набрання вироком законної сили. Під час досудового розслідування винуватцю ДТП було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який суд за скаргою сторони захисту замінив згодом на нічний арешт. Прокурор з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного звернувся про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, однак судом було відмовлено у задоволенні цього клопотання та застосовано м'якший запобіжний захід, запропонований стороною захисту, а саме — заставу у 76 040 грн. Зазначений запобіжний захід був застосований до особи протягом усього судового та апеляційного розгляду (протягом 1,5 року). Підстав, передбачених КПК України, для зміни на суворий запобіжний захід не було, оскільки обвинувачений виконував процесуальні зобов'язання, покладені на нього судом", - повідомила прессекретар Тернопільської обласної прокуратури.

Прессекретар прокуратури Тернопільської області додала, що правоохоронці не могли без рішення суду затримати підозрюваного.

"Згідно ч. 1 ст.535 КПК України судове рішення апеляційної інстанції звертається до виконання до органів Нацполіції не пізніше, ніж через 3 дні з моменту оголошення рішення. Таким чином, на той час не можна було застосувати інший запобіжний захід, тобто взяти під варту особу, оскільки остання вже перебувала під запобіжним заходом у вигляді застави", — повідомила Леся Гурецька.

читайте такожНа Херсонщині жінку визнали винною в аварії, в якій загинула її сім'я

Мати покійної Маріанни ж зазначає, що через подібне засуджені за вбивства можуть вільно виїжджати з країни.

"Яке ж це правосуддя? Значить тепер будь-хто, хто вбив людину, може просто виїхати за кордон і жити там, як нічого і не сталося. Це ненормально. Єдине, чого я хочу, щоб винуватець був покараний, а рішення суду виконувалося", — зазначає Галина Якимчук.

Як раніше повідомляв Главред, у Києві в страшній ДТП загинула пасажирка таксі. На Кловському узвозі таксист заснув за кермом Skoda і в'їхав в припаркований по дорозі автомобіль Subaru.

ДТП поліція судимость
Зараз ви переглядаєте новину «Розчавив на очах у батька: під Тернополем чоловік збив дівчину і втік після вироку до Польщі». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Чим небезпечний чай в пакетиках і як розпізнати підробкуЧим небезпечний чай в пакетиках і як розпізнати підробку Гороскоп на 10 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: велике везіння та неймовірні пропозиціїГороскоп на 10 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: велике везіння та неймовірні пропозиції Чому сказилася Росія через напис "Героям слава!" на формі української збірноїЧому сказилася Росія через напис "Героям слава!" на формі української збірної Чого чекати від Франції та Німеччини після "наїздів" ДаніловаЧого чекати від Франції та Німеччини після "наїздів" Данілова Свавілля і військове кумівство: як закон про побратимів перетворює армію на ОЗУСвавілля і військове кумівство: як закон про побратимів перетворює армію на ОЗУ

Останні новини

18:41

Як залучити сімейне щастя і що не можна робити вдома

18:30

Сайт IMDB спіймали на підтасовуванні оцінок для скандального серіалу Анна Болейн

18:28

Миле відео: у Києві чоловік ніжно гладив ворону, немов котика Відео

18:28

Україна і Грузія - на порядку денному: в НАТО оголосили про плани на саміт у Брюсселі

18:17

Apple назвала найкращі мобільні додатки та ігри 2021 року

Реклама
18:15

Зелені свята 2021: якого числа, яких традицій слід дотримуватися і як відпочивати Відео

18:09

Все могло закінчитися вибухом: під Вінницею підлітки вкрали трубу для подачі кисню до ШВЛ Відео

18:03

Коли і як правильно збирати огірки: поради бувалих дачників Відео

17:57

Гороскоп на завтра 12 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: злет у кар'єрі, пригоди та обмани Відео

17:50

Шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" продовжили на 2 сезон

17:33

Наїхав на каченят і не реагував на сигнали: у Києві водій на смерть переїхав двох пташенят Відео

17:22

"Нехай вата палає!": у Львові пообіцяли наливати 100 келихів пива за кожен гол у ворота Росії Відео

16:59

Тіла розкидані по всій будівлі: з'явилися шокуючі кадри з моргу в Харкові (фото 18+) Фото Відео

16:57

CD Projekt Red і Netflix натякають на спільний анонс за "Відьмаком"

16:51

П'ять смачних способів вживати авокадо: і це не гуакамоле Відео

16:37

"Питання - до УЄФА": у збірній України оголосили про рішення щодо форми з Кримом і "Слава Україні" Відео

16:07

Бутерброди на святковий стіл: смачні ідеї і рецепти з фото Відео

16:01

Вартість всієї лінійки iPhone 13 розсекретили за кілька місяців до анонсу

15:58

У Нафтогаз нагрянули з обшуками через закупівлі у Газпрому Відео

15:43

Анна Богдан відреагувала на злите листування Лесі Нікітюк з Холостяком

Реклама
15:33

"Наркобабусі" під Полтавою: пенсіонерки у Лубнах торгували наркотиками і заробили 660 тисяч грн

15:33

Чому сказилася Росія через напис "Героям слава!" на формі української збірної Погляд

15:24

В Євросоюзі остаточно затвердили COVID-сертифікат: що чекає на вакцинованих українців Відео

15:03

Поїхали: в Україні на вихідних працюватимуть вже понад 50 центрів вакцинації Відео

14:43

В Україні рвонули вгору ціни на огірки Відео

14:39

Угода США і Росії щодо України: на Банковій розповіли, про що домовилися Зеленський і Байден Відео

14:05

Microsoft натякнула на вихід Windows 11 в новому відео Відео

13:50

Аліна Гросу в ролі Круелли записала кліп на пісню Малинові губи

13:44

У Москві на Красній площі чоловік демонстративно вистрілив собі в голову

13:42

У Зеленського оголосили про виконання завдань і виступили з вимогою надання ПДЧ до НАТО Відео

13:23

На Хортиці стартувало "Велике будівництво" Зеленського

13:21

Cyberpunk 2077, Вальгалла і Sekiro – в Microsoft Store стартував літній розпродаж ігор Відео

13:12

Смерч і град: з'явилися моторошні відео наслідків негоди в Україні Відео

12:56

"У Росії Слава героям - це не фашизм?" В Україні піддали критиці росіян через донос до УЄФА Відео

12:42

В Apple придумали, як назавжди позбутися паролів

12:34

Посилення податкового навантаження в Україні призведе до відтоку робочої сили до країн ЄС - євродепутат

12:33

Дмитро Комаров розповів про зйомки 6 випуску шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

12:29

У Києві дівчина послизнулася і впала під трамвай Відео

12:18

Футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" затверджено: виконком УАФ ухвалив рішення Відео

12:10

Нова податкова реформа в Україні стане ударом по економічній інтеграції з ЄС - ЗМІ

Реклама
12:09

Гурт Kazka презентував саундтрек до серіалу Моя улюблена Страшко на 1+1 Відео

12:00

Весь посинів: на Рівненщині бджоли вбили чоловіка

11:59

Названо шість серйозних переваг соєвого молока і два недоліки, про які потрібно знати Відео

11:44

Могилевська різко виступила проти дискримінації і висловилася про стереотипи Відео

11:39

Петрів піст в 2021 році: коли і що потрібно їсти Відео

10:56

У компанію до дощів в Україну мчить серйозне похолодання Відео

10:51

"Переплюнула Скабєєву": юрист у прямому ефірі звинуватив Геращенко у брехні Відео

10:40

Трамп різко пожартував над Байденом перед його зустріччю з Путіним у Женеві Відео

10:23

Дорофєєва з рожевим волоссям і в латексі презентувала новий кліп Почему Відео

09:58

ГТС України працює на 20% від потужності й обходиться дорого - експерт

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти