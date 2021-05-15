Роздяглася догола: у Слов'янську жінка відкрила "пляжний сезон" просто на вулиці

Поліцейські зупинили голу жінку, що розгулювала вулицями Слов'янська / УНІАН

В Слов'янську Донецької області на вулиці помітили повністю оголену жінку, яка прямувала у своїх справах, не звертаючи уваги на перехожих.

На опублікованому в Telegram ролику можна помітити, що у дами в руках знаходиться кофта, яку вона з якихось причин вирішила не надягати.

Звернемо увагу, що відео з голою жінкою зняли місцеві жителі відразу з декількох ракурсів.

У той же час незвичайний променад "нудистки" був достроково завершений поліцейськими, які закликали жінку до порядку і змусили одягнутися.

"Місцева дама, не витримавши погоди, психанула і роздяглася догола, відкривши літній сезон. Закрили Пляжний показ співробітники поліції, акуратно накинувши на жінку куртець", - йдеться в підписі до відео.

Увага! Відео не призначене для перегляду неповнолітніми:

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