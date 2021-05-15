Роздяглася догола: у Слов'янську жінка відкрила "пляжний сезон" просто на вулиці

Незвичайний променад "нудистки" був достроково завершений поліцейськими.
В Слов'янську Донецької області на вулиці помітили повністю оголену жінку, яка прямувала у своїх справах, не звертаючи уваги на перехожих.
На опублікованому в Telegram ролику можна помітити, що у дами в руках знаходиться кофта, яку вона з якихось причин вирішила не надягати.
Звернемо увагу, що відео з голою жінкою зняли місцеві жителі відразу з декількох ракурсів.
У той же час незвичайний променад "нудистки" був достроково завершений поліцейськими, які закликали жінку до порядку і змусили одягнутися.
"Місцева дама, не витримавши погоди, психанула і роздяглася догола, відкривши літній сезон. Закрили Пляжний показ співробітники поліції, акуратно накинувши на жінку куртець", - йдеться в підписі до відео.
Увага! Відео не призначене для перегляду неповнолітніми:
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