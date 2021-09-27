УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Розміщення військ НАТО в Україні: у Путіна пригрозили "діями у відповідь" з двох флангів

27 вересня 2021, 14:44

Розміщення військ НАТО в Україні знаходиться за межею "червоних ліній", підкреслив Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков
Дмитро Пєсков / REUTERS

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував зближення України з Північноатлантичним альянсом (НАТО).

Спільні "відповідні дії Москви і Мінська на розміщення військ НАТО в Україні повинні забезпечити безпеку як Росії, так і Білорусі", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, якими можуть бути відповідні заходи Росії і Білорусії на розміщення військ НАТО в Україні, повідомляє Інтерфакс.

"Це ті дії, які забезпечать безпеку наших двох союзних держав", - сказав прес-секретар Путіна.

"Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на території України неодноразово згадувалася президентом Путіним, і президент Путін говорив, що це знаходиться за межею тих самих "червоних ліній", про які він неодноразово говорив", - додав Пєсков.

читайте також"Україна – це новий фронт": Лукашенко разом з Путіним вибухнув загрозою Києву через НАТО

Реклама

Раніше Пєсков прокоментував перспективи зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Він традиційно звинуватив українську сторону в небажанні виконувати Мінські угоди. За словами путінського прес-секретаря, це є перешкодою в організації можливої зустрічі президентів.

Пєсков упевнений в тому, що глухий кут пов'язаний з позицією Києва: "Україна не хоче виконувати Мінські домовленості, Україна хоче Мінські домовленості замінити чимось ще, не називаючи це своїми словами. І, крім цього, також не хоче виконувати, наприклад, домовленості, які в Парижі були досягнуті".

viber
новини Росії НАТО Дмитро Пєсков новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Розміщення військ НАТО в Україні: у Путіна пригрозили "діями у відповідь" з двох флангів». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий гороскоп на тиждень 27 вересня - 3 жовтня: кредити або грошові надходженняФінансовий гороскоп на тиждень 27 вересня - 3 жовтня: кредити або грошові надходження Megogo розгнівав українців: люди масово скаржаться на "кидалово" з боєм Усик-ДжошуаMegogo розгнівав українців: люди масово скаржаться на "кидалово" з боєм Усик-Джошуа Вакцинація в Україні: Зеленський доручив прищепити 70% держслужбовців за 2 тижніВакцинація в Україні: Зеленський доручив прищепити 70% держслужбовців за 2 тижні Деменція: "непомітні" симптоми, які можуть проявитися за 18 років до постановки діагнозу - дослідженняДеменція: "непомітні" симптоми, які можуть проявитися за 18 років до постановки діагнозу - дослідження Притягує небезпеку і біду: чому не можна тримати кактус удомаПритягує небезпеку і біду: чому не можна тримати кактус удома

Останні новини

16:30

Названо найкорисніший у світі хліб: готувати всього 20 хвилин

16:08

У Чернігові жінка судиться з сусідкою, яка топить її котячими виділеннями

16:03

Джошуа кидає виклик Усику: бій-реванш відбудеться вже взимку 2022 року Відео

16:02

"Велике будівництво": в Одесі за програмою Зеленського відреставрували театр ім. Василька

15:56

"Мама все вирішить": тіктокерші нахабно виправдалися за розгром орендованого житла в Одесі Відео

Реклама
15:28

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли незрівнянні штанні костюми в стилі 70-х Фото Відео

15:21

Як працюватимуть школи в "червоній" зоні і чи буде дистанційка: у МОЗ дали відповідь Відео

15:07

Саміт з Меркель в обмін на "поступки" щодо Донбасу: у Путіна вибухнули вимогою до України

15:00

Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків Зодіаку: службовий роман, випробування долі, успіх з грошима Відео

14:45

"Трошки хворі": Усик розповів, як оцінює тих, хто лає українських спортсменів за фото з росіянами Відео

14:42

За "злив" компромату проти нардепа Гео Лерос отримав $20 тис – експерт Відео

14:30

Віктор Павлік заговорив про дебют в "Танцях з зірками" наступного сезону: "Всяке може бути" Відео

14:19

Кулеба звинуватив Угорщину: виключила Україну зі схеми транзиту газу на вимогу РФ Відео

14:05

Михайло Поплавський: "ТікТок – це емоційний бізнес!" Фото Відео актуально

14:02

Прямі постачання газу з Росії в Україну: у Путіна оголосили про готовність до перемовин з Києвом

13:29

Кому з людей не можна пити зелений чай - пояснення дієтолога

13:14

Ціна на газ у Європі побила історичний рекорд: Газпром різко обрубав постачання палива до країн ЄС Відео

13:05

Чи враховується кредитна історія при оформленні кредиту: фактори впливу реклама

12:55

Екстремальні заморозки в жовтні: українців попередили про дубак і назвали дати Відео

12:20

Тітушки Киви та "зламаний" хребет: нардепа від ОПЗЖ звинуватили в замовленні нападу на ветерана АТО Відео

Реклама
12:11

В Одесі з різницею в півгодини від коронавірусу померли чоловік і дружина

12:06

Календар магнітних бур в жовтні 2021: найнебезпечніші дні Відео

11:57

"Велике будівництво" Зеленського зведе у Кривому Розі сучасний 25-метровий басейн

11:41

"Газова війна" Києва та Будапешта: у МЗС терміново викликали "на килим" угорського посла Відео

11:36

Висіла й дригала ногами: у Житомирі коп врятував жінку, яка мало не стрибнула з балкона на 12 поверсі Відео

11:13

Угорщина викликала посла України через невдоволення угодою Будапешта з Газпромом Відео

10:57

В авто дитина, що вмирає: в Одесі копи врятували хлопчика, який задихався, домчавши до лікарні Відео

10:56

У Кривому Розі школярка потрапила до лікарні через булінг з боку директорки: всі подробиці Відео

10:38

"Це удар, і ми відповімо": Кулеба жорстко відреагував на угоду Угорщини з російським Газпромом

10:35

Через Росію Україна скоро зовсім забуде про Донбас Погляд

10:23

На Кіровоградщині машиністи смажили яєчню на лопаті прямо в топці локомотива Відео

10:10

В анексованому Криму тигр відкусив палець однорічній дитині

09:58

Потопи, пожежі та посуха: вчені попередили про катастрофічну зміну клімату Відео

09:42

В Україні гречка подорожчає мінімум на 20-30% - експерти

09:41

"Білявка номер один": Віра Брежнєва ефектною червоною сукнею підкреслила пишний бюст

09:28

Бус протаранив дві вантажівки: в результаті жахливої ДТП на Миколаєвщині 11 поранених і загиблих

08:53

"Відмазуватимуть": у Мелітополі п'яний коп протаранив авто, а потім "підставив" дружину

08:40

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку: борги, старі проблеми або вдалі покупки

08:21

Кількість нових COVID-випадків в Україні за добу зросла вдвічі - свіжа статистика МОЗ Відео

08:06

Субсидії на опалення для пенсіонерів: за який період і які доходи враховуються

Реклама
07:10

План України і крах ПП-2: у Нафтогазі нагадали наступнику Меркель про обіцянку щодо труби Газпрому Відео

07:00

Астрологічний прогноз на жовтень-2021: чим потішить і чим засмутить екватор осені Відео

06:48

На українців чекають холодні ночі з заморозками до -5: синоптик уточнила прогноз погоди до кінця вересня Відео

06:15

Підйом союзників України і нова коаліція у Німеччині: експерт пояснив підсумки виборів до Бундестагу Відео

06:14

Меркель 2.0 з акцентом на Росію: чого чекати від нового канцлера Німеччини Погляд

05:51

Прикмети на 28 вересня: що не можна робити в день Микити Відео

05:20

Лікар назвав найнебезпечнішу консервацію для організму Відео

04:58

Медики вказали на небезпечний наслідок несприйнятливості тіла до інсуліну

04:39

Потужний циклон розігріє Україну до +26: коли та де вріже літня спека Відео

04:10

"Було пристойно і скромно": Вакарчук відверто розповів про своє найперше побачення Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти