Розміщення військ НАТО в Україні: у Путіна пригрозили "діями у відповідь" з двох флангів

Дмитро Пєсков / REUTERS

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував зближення України з Північноатлантичним альянсом (НАТО).

Спільні "відповідні дії Москви і Мінська на розміщення військ НАТО в Україні повинні забезпечити безпеку як Росії, так і Білорусі", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, якими можуть бути відповідні заходи Росії і Білорусії на розміщення військ НАТО в Україні, повідомляє Інтерфакс.

"Це ті дії, які забезпечать безпеку наших двох союзних держав", - сказав прес-секретар Путіна.

"Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на території України неодноразово згадувалася президентом Путіним, і президент Путін говорив, що це знаходиться за межею тих самих "червоних ліній", про які він неодноразово говорив", - додав Пєсков.

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Раніше Пєсков прокоментував перспективи зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Він традиційно звинуватив українську сторону в небажанні виконувати Мінські угоди. За словами путінського прес-секретаря, це є перешкодою в організації можливої зустрічі президентів.

Пєсков упевнений в тому, що глухий кут пов'язаний з позицією Києва: "Україна не хоче виконувати Мінські домовленості, Україна хоче Мінські домовленості замінити чимось ще, не називаючи це своїми словами. І, крім цього, також не хоче виконувати, наприклад, домовленості, які в Парижі були досягнуті".