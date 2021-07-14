Розірвав на шматки: на Волині хуліган поглумився над українським прапором

Хуліган потоптав прапор / УНІАН

Дикий випадок на Волині. На залізничній станції "Горохів" п'яний 19-річний хлопець поглумився над державним прапором України.

Як повідомляє пресслужба поліції Волинської області, хуліган пошкодив флагшток, розірвав прапор, а потім ще й потоптався по ньому.

Тепер йому загрожує штраф у сумі від 17 до 68 000 гривень або ж арешт до півроку, або до трьох років позбавлення волі.

"У діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - зазначено в повідомленні.

Обставини з'ясовуються.

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Нагадаємо, раніше у Хмельницькому дівчина вилізла на пам'ятник Героям Небесної Сотні і станцювала прямо на Меморіалі.

Перехожі намагалися зупинити танцівницю, проте вона на це не реагувала.

Відповідне відео з'явилося в мережі. На кадрах видно, як дівчина вилізла на пам'ятник і невпинно там танцювала. При цьому, на обурення перехожих вона попросила їх не заважати і сказала, що таким чином "проявляє свою повагу вбитим українським активістам".

Додамо, у Києві неповнолітні дівчатка влаштували п'янку прямо на території одного з міських кладовищ. Для "відпочинку" вони вибрали столик з двома рядами біля могили.

На відео видно, що чотири дівчини сидять на двох рядах біля однієї з могил.