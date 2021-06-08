Розривали дитину та душили: у Харкові чоловік і дружина, які розлучаються, дико ділили доньку

Розривали дитину та душили: у Харкові чоловік і дружина, які розлучаються, дико ділили дочку / скріншот з відео

У Харкові побилося подружжя, яке розлучається. Конфлікт виник на ґрунті того, з ким залишиться їх малолітня дитина. Однак про дитину ніхто реально не думав - її ділили як річ, і ледь не задушили.

Відео сімейного конфлікту виклали в мережі. На кадрах видно, як чоловік схопив дитину і тримає її щосили, а жінка намагається її забрати. Дівчинка плаче, втім, батьків це не зупиняє, і вони продовжують її смикати.

Як результат очевидці повідомили про конфлікт між подружжям до поліції. За їхніми словами, у бійці також брав участь свекор жінки.

"Попередньо, під час з'ясування відносин між подружжям, яке збирається розлучатися, виник конфлікт з приводу того, з ким залишиться їх малолітня дитина. На місці поліцейські попередньо з'ясували, що між 39-річним чоловіком і дружиною виник конфлікт. Під час конфлікту за громадянку заступився 38-річний чоловік, до якого вона звернулася за допомогою. Надалі він звернувся до Харківського районного управління поліції №1 із заявою про те, що його побили. Своєю чергою, 39-річний батько дитини написав заяву про те, що 38-річний чоловік застосував щодо нього сльозогінний газ", — розповіли у пресслужбі Нацполіції Харківської області.

За фактом події правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 1 року виправних робіт.

Наразі з'ясовуються всі обставини конфлікту.

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