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"Розучився ковтати": з'явилися нові деталі про "духовне лікування" замореного голодом підлітка

30 липня 2021, 16:01

Стан хлопчика вже стабілізувався.

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Трапеза хлопчика тривала протягом 4-5 годин / соцмережі

В Одесі рідний батько заморив голодом свого сина. Про цей кричущий випадок стало відомо на початку липня поточного року. Хлопець потрапив до лікарні з вагою до 30 кг при зрості 180 см. Крім цього, його тіло було покрите гематомами, які батько пояснював "духовними" методами лікування 16-річного сина. Зокрема, чоловік стверджував, що дитина практично не говорить. І протягом десяти років його намагаються вилікувати "святим" маслом і церковними обрядами, оскільки лікарі виявилися безсилими. Більше того, батько розповів, що якийсь священник порадив не давати дитині м'ясо, а годувати виключно їжею рослинного походження.

Медики повідомляли, що підліток перебуває у важкому стані. Тепер всі подробиці про лікування хлопчика його бабуся розповіла в ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна".

Таким чином, стало відомо, що хлопця звуть Андрій. Він живе з батьками, дідусем і бабусею. Остання в усьому, що трапилося, звинувачує зятя.

Вона стверджує, що сімейне життя її дочки почалося добре. Але, коли на світ з'явився онук, у нього різко почалися проблеми зі здоров'ям. Він перестав розмовляти.

Пізніше з'ясувалося, що здоров'я хлопчика погіршилося через щеплення. У 10 років Андрій пішов у спецшколу і сидів на суворій дієті, яку батькові нібито порадив чернець. Хлопчик не вживав м'ясо і молочку, намагаючись одужати.

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Тим часом, бабуся таємно підгодовувала онука. Але нещодавно його батько звільнився з роботи і присвятив весь свій час синові. Незабаром мама Андрія потрапила в психдиспансер.

Батько замореного голодом підлітка показав повну морозилку заморожених фруктів, овочів і риби і розповів, чим годує сина.

"На сніданок син їсть банан або ківі, гарбузову кашу. На обід - суп або борщ. Вечеряє смаженою картоплею і рибою. Худнути почав три місяці тому. Його вага була 46 кілограмів у червні, пізніше втратив ще 16 кілограмів. Я не звернувся до лікарів, бо був переконаний, що зможу його нагодувати. Син розучився ковтати. Прийом їжі тривав 4-5 годин", - сказав одесит.

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Разом з цим чоловік стверджує, що у сина немає фізичних недоліків, а всі труднощі у здоров'ї називає проблемами духовного характеру.

"Мені отець Іона в монастирі сказав, що синові треба постити і не звертатися до лікарів, адже це проблема не фізична, а духовна", - переконаний він.

Тим часом, в монастирі свою провину заперечують і говорять. Що завжди радили звертатися в разі проблеми до лікарів, а тривалий піст називають практикою, яка рекомендована тільки чернецтву.

"Я переконаний, якщо отець Іона знав про важкий стан хлопчика, то ніколи б не благословив уникати лікарів. Ми віримо в силу святої води і масла, але кожен православний християнин повинен думати і бути адекватним, і ставитися до цього з розумом, і, якщо захворіємо, повинні звертатися до лікарів. Батько повинен був звернутися до лікаря, а те що він робить, не має нічого спільного з церквою", - розповів клірик Одеської єпархії УПЦ МП Микита Комов.

У свою чергу, дієтолог Борис Скачко проблему зі здоров'ям хлопчика бачить саме в неправильному харчуванні.

"Якби в 10-річному віці дитині не обмежили харчування, то, ймовірно, гормони під час статевого дозрівання створили б диво, і Андрій заговорив, і наздогнав у розвитку своїх однолітків", - говорить експерт.

У відділенні анестезіологічної інтенсивної терапії обласної дитячої клінічної лікарні міста Одеси повідомляють, що на даний момент стан дитини стабільний і хлопець вже почав їсти. Тому незабаром його планують перевести в педіатричне відділення.

Однак поліція вже відкрила досудове розслідування за статтею 166 Кримінального кодексу України про злісне невиконання обов'язків по опіці над дитиною.

Нагадаємо, у Києві Владиславу Трохимчук, яка заморила голодом свого маленького сина, засудили до 12 років позбавлення волі. Підсудну визнали винною в умисному вбивстві малолітньої дитини.

Вона перебуває в СІЗО з грудня 2016 року - майже п'ять років, які повинні зарахувати за 10. Таким чином, Владислава може вийти з в'язниці в 2023 році.

новини Одеси
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