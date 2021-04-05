Разумков пояснив, чому не можна застосовувати санкції проти громадян України

Дмитро Разумков / Фото НВ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти українських фізичних та юридичних осіб.

На засіданні Ради національної безпеки і оборони висловив окрему думку щодо введення санкцій проти українських компаній і громадян через контрабанду, підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24.

"Щодо російських компаній я підтримав санкції в повному обсязі. Що стосується українських громадян, українських компаній... якщо ми вводимо проти них санкції, то це має бути за результатами затримань, вручення підозр, можливо, вже рішення суду", - сказав Разумков.

Він нагадав, що відповідно до закону про санкції їх не можна застосовувати до українських громадян і компаній.

Як повідомили Українським Новинам в апараті РНБО, 25 березня 2021 року засідання Радбезу, на якому приймалося рішення про стратегію військової безпеки, відбулося не в традиційному форматі, що передбачає особисту присутність членів, а шляхом віддаленого "письмового голосування".

"25 березня 2021 року шляхом письмового голосування членів РНБО України відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, в результаті якого прийнято рішення "про стратегію військової безпеки України", - підкреслили в апараті РНБО.

Також у відповіді уточнили, що в письмовому голосуванні 25 березня взяли участь всі члени РНБО України.

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Санкції проти контрабандистів:

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій сфері.

Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з наступними особами:

Вадимом Альперіним;

Олександром Чудаковим;

Віктором Шерманом;

Олександр Кравченко;

Володимиром Дідухом;

Іваном Бокало;

Валерієм Пересоляком;

Юрієм Кушніром;

Орестом Фирманюком;

Олександром Ериминчуком.

Проти перерахованих громадян також були введені персональні санкції "за контрабандизм".