Разумков пояснив, чому не можна застосовувати санкції проти громадян України

За законом санкції не можна запроваджувати по відношенню до українських громадян і компаній, нагадав спікер парламенту.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти українських фізичних та юридичних осіб.
На засіданні Ради національної безпеки і оборони висловив окрему думку щодо введення санкцій проти українських компаній і громадян через контрабанду, підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24.
"Щодо російських компаній я підтримав санкції в повному обсязі. Що стосується українських громадян, українських компаній... якщо ми вводимо проти них санкції, то це має бути за результатами затримань, вручення підозр, можливо, вже рішення суду", - сказав Разумков.
Він нагадав, що відповідно до закону про санкції їх не можна застосовувати до українських громадян і компаній.
Як повідомили Українським Новинам в апараті РНБО, 25 березня 2021 року засідання Радбезу, на якому приймалося рішення про стратегію військової безпеки, відбулося не в традиційному форматі, що передбачає особисту присутність членів, а шляхом віддаленого "письмового голосування".
"25 березня 2021 року шляхом письмового голосування членів РНБО України відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, в результаті якого прийнято рішення "про стратегію військової безпеки України", - підкреслили в апараті РНБО.
Також у відповіді уточнили, що в письмовому голосуванні 25 березня взяли участь всі члени РНБО України.
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Санкції проти контрабандистів:
Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій сфері.
Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з наступними особами:
- Вадимом Альперіним;
- Олександром Чудаковим;
- Віктором Шерманом;
- Олександр Кравченко;
- Володимиром Дідухом;
- Іваном Бокало;
- Валерієм Пересоляком;
- Юрієм Кушніром;
- Орестом Фирманюком;
- Олександром Ериминчуком.
Проти перерахованих громадян також були введені персональні санкції "за контрабандизм".