Разумков розповів, чи буде в Україні своя вакцина від коронавірусу

Спікер Дмитро Разумков в деталях оцінив перспективу розробки і виробництва в Україні необхідної кількості доз вакцини від коронавірусу COVID-19.
Створення та розгортання в Україні виробництва вакцини від коронавірусу COVID-19 коштуватиме величезних грошей. Про це заявив в ефірі каналу Україна 24 спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
"Я чую багато пропозицій - а давайте закупимо технології, давайте тут почнемо виробляти. І давайте будемо відверті-шанси на те, що нам хтось цю технологію продасть в сьогоднішніх умовах дуже невеликі. Тому що будь-яка технологія сьогодні коштує великі-великі гроші. Сьогодні це політика, це економіка, геополітика, це можливість впливати, і від такого інструменту іноземний бізнес не зможе відмовитися", - сказав він.
Разумков каже, що краще ніяких обіцянок щодо розробки вакцини не давати і дочекатися, поки в українських вчених буде на руках її робочий прототип.
"Чекати тільки цього варіанту точно не варто [поки в Україні розроблять свою вакцину ‒ Главред], зараз ми повинні зайнятися пошуком тих вакцин, які вже є в світі. Але також ми повинні врахувати, що ці вакцини повинні максимально відповідати стандартам безпеки, які ми могли б гарантувати нашим громадянам", ‒ підсумував він.
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Українська вакцина від COVID-19
- В Україні працюють над створенням трьох вакцин проти коронавірусної інфекції. У розробках препарату беруть участь фахівці Інституту біохімії ім. А.в. Палладіна НАН України, Інституту біології клітини у Львові, а також Діапроф-Мед.
- Глава компанії DiaPrep System Inc Михайло Фаворов 22 жовтня стверджував, що в Україні може з'явитися своя вакцина від COVID - 19 через 9-12 місяців. На той момент йшов пошук компаній, які готові виробляти майбутню українську вакцину.
- Глава МОЗ Максим Степанов 26 жовтня минулого року заявляв, що потенційна Українська вакцина від коронавірусу успішно пройшла новий етап випробування. Тоді він заявив, що якщо препарат пройде всі випробування і покаже ефективність, то в України вже через рік буде своя вакцина.