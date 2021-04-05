Разумков розповів, чи буде в Україні своя вакцина від коронавірусу

Дмитро Разумков / УНІАН

Створення та розгортання в Україні виробництва вакцини від коронавірусу COVID-19 коштуватиме величезних грошей. Про це заявив в ефірі каналу Україна 24 спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Я чую багато пропозицій - а давайте закупимо технології, давайте тут почнемо виробляти. І давайте будемо відверті-шанси на те, що нам хтось цю технологію продасть в сьогоднішніх умовах дуже невеликі. Тому що будь-яка технологія сьогодні коштує великі-великі гроші. Сьогодні це політика, це економіка, геополітика, це можливість впливати, і від такого інструменту іноземний бізнес не зможе відмовитися", - сказав він.

Разумков каже, що краще ніяких обіцянок щодо розробки вакцини не давати і дочекатися, поки в українських вчених буде на руках її робочий прототип.

"Чекати тільки цього варіанту точно не варто [поки в Україні розроблять свою вакцину ‒ Главред], зараз ми повинні зайнятися пошуком тих вакцин, які вже є в світі. Але також ми повинні врахувати, що ці вакцини повинні максимально відповідати стандартам безпеки, які ми могли б гарантувати нашим громадянам", ‒ підсумував він.

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Українська вакцина від COVID-19